瓊瑤劇女星上億豪宅超狂！窗外就是故宮 「有錢買不到」
曾在瓊瑤劇《還珠格格》飾演晴兒的中國48歲女星王艷，走紅之後揭露已婚身分，原來她拍戲前早已跟身價破百億人民幣的澳籍房產大亨王志才結婚，婚後育有一子，嫁入豪門後淡出螢光幕，傳出她入住北京價值上億人民幣的豪宅，住在故宮隔壁，這個傳言最近終於被證實了。
王艷作風很低調，很少公開透露家庭隱私，她近日上傳愛貓的影片，分享生活日常，沒想到眼尖網友發現，從她家裡落地窗外看出去，竟能俯瞰故宮風景，豪宅位置就是北京地價最高的精華地區，證實王豔真的是「故宮隔壁鄰居」，網友忍不住驚嘆「這是真的豪門，打開窗戶就可以看到故宮，這位置估計有錢都難買得到」、「這種級別的豪門富太，娛樂圈也不多吧」、「沒想到這麼權貴」。
不過，王艷2006年生下一子後，豪門生活並不幸福，不但要為婆婆洗腳，且王艷的繼子就是「京城四少」之一的王爍，是有名的紈絝子弟，常豪擲萬金取悅追求者，對繼母毫無善意，還因為沒去拍戲賺錢，被親生兒子看不起。她和兒子球球在2015年參加了一檔娛樂節目，球球在節目裡直呼母親是「豬頭」，讚揚父親能給他的零花錢比較多。2019年，王志才還爆出欠下7,000萬人民幣賭債，經濟生活變化很大，她選擇復出拍戲，對於外界猜測，選擇不發言，畢竟嫁入豪門後生活不易。