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貿協促台海兩岸健康產業交流　估合作商機達500萬美元

▲由經濟部國際貿易局委託貿協辦理的「2022年台灣健康產業中國大陸線上商機交流團」，促成台灣健康產業業者與中國買主完成95場次線上洽談，預估後續合作商機約有500萬美元。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲由經濟部國際貿易局委託貿協辦理的「2022年台灣健康產業中國大陸線上商機交流團」，促成台灣健康產業業者與中國買主完成95場次線上洽談，預估後續合作商機約有500萬美元。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-27 10:35:55

中華民國對外貿易發展協會今（27）日指出，由經濟部國際貿易局委託貿協辦理的「2022年台灣健康產業中國大陸線上商機交流團」，於23至24日安排台灣健康產業業者與中國買主完成95場次線上洽談，預估後續合作商機約有500萬美元。

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由貿協辦理的「2022年台灣健康產業中國大陸線上商機交流團」，在23、24日促成台灣健康產業業者與中國62位買主完成95場次線上洽談，此次共計有12家台灣業者參與，包括醫療服務領域的林口長庚醫院、聯新國際醫院、富盛華美公司，智慧醫療器材與系統的群曜醫電、醫百科技，健康照護用品的幸一生醫、新世紀產品、全新生醫、康瑩國際，保健產品的光璧企業及東昭貿易，生物科技護膚產品的泓樂國際等。

貿協建置宣傳台灣業者產品及服務亮點的專網，由設置於中國大陸北京、上海、廣州、成都、青島、大連6個代表處及香港台北貿易中心，與當地大健康產業協會及展覽公司合作，以整合行銷模式推廣並邀請目標對象及開發新買主。

本次參與洽談的中國大陸買主，包括僅次於天貓國際的第2大跨境電商平台京東國際、目前已與全球500多個品牌合作的大健康跨境電商平台香港信天郵電子商務、中國首創專注於嬰幼兒過敏領域的一站式健康服務平台四川無恙網路科技等，這些大型電商平台對於健康照護、保健產品及護膚品項目都有極高的合作興趣。

至於醫療服務領域的買主，則包括成都京東方医院、成都西南不孕不育醫院、四川大學生命科學院遺傳研究所等，與台灣對接的醫療單位如長庚醫院、富盛華美（人工生殖和細胞治療）等，大多聚焦於再生醫療、人工生殖、癌症質子治療、醫療技術合作及病患轉介等的議題，與會大陸買主對台灣優質產品及技術服務均有高度合作興趣。

貿協指出，台灣業者肯定本次活動在爭取商機、建立銷售通路及開發潛力新客戶方面有很大助益，此次促成的95場次線上洽談中，預估後續合作商機約有500萬美元。

此外，依據中國中商產業研究院資料顯示，中國大健康產業市場規模由2017年6.5萬億人民幣至2020年將達10.1萬億人民幣，年均複合增長率約15.83%，預估到2022年將逾12.7萬億人民幣。

伴隨著經濟快速成長及新冠疫情等因素影響，加速推動醫學技術突破性發展、融合創新商業模式，將形成新的經濟增長點，貿協表示，將持續規劃各種不同的推廣活動，協助台灣業者開發中國大陸健康產業新藍海商機。

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