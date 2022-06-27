打擊非法！雲林移民署查獲14名失聯移工、雇主及仲介
移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊日前接獲檢舉指稱，轄內鄉鎮的洗蔥工廠及工地疑似聘僱失聯移工從事非法工作，該隊邀集雲林縣警察局及雲林縣政府勞動暨青年事務發展處組成聯合小組，一舉查獲7名失聯移工、6名非法雇主及1名非法仲介，全案依違反就業服務法函送雲林縣政府裁罰。
聯合查察人員前往某處洗蔥工廠，入內即發現 3名失聯移工正從事洗蔥工作，移工看見專勤隊人員突然出現，當場一臉錯愕手足無措，原地乖乖就逮，經專勤隊人員現場查證身分後，全部帶回雲林縣專勤隊依規定查處及收容。
雲林縣專勤隊接續轉往一處大型建築工地查處，因該工地腹地廣大，執行查緝行動不易，聯合查察人員仍然分成三組逐一搜查工地各處，果然於堆滿廢棄木板的樓梯間，發現藏匿移工因難忍夏天酷熱溫度擦汗而暴露行踨，專勤隊人員立刻抓緊時機圍捕，順利查緝成功。
雲林縣專勤隊隊長鄧宇哲表示，將持續查緝非法外來人口，展現政府執法決心，呼籲民眾切勿心存僥倖，聘僱、媒介或容留失聯移工及其他非法外來人口從事工作，否則違反就業服務法，將面臨新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，若是5年內再次違反更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣120萬元以下罰金，也歡迎民眾踴躍向雲林縣專勤隊檢舉，共同打擊不法，電話是05-5346119。