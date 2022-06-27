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叫董事長「媽咪」！治平高中遭爆造神影響學生受教權

▲治平高中遭爆造神，影響學生受教權。（示意圖／桃園市政府提供。2017.03.03）
▲治平高中遭爆造神，影響學生受教權。（示意圖／桃園市政府提供。2017.03.03）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-27 11:15:352022-06-27 11:16:35

桃園市治平高中5月爆出學校要求學生到Google Maps幫學校留下5星好評，引發爭議，今（27）日再被台灣青年民主協會爆出，學生被要求為董事長慶生、喊「董事長董事長、媽咪媽咪」，在校園中形塑對董事長盲目的神化，學生感嘆「儼然是戒嚴時期的政治崇拜」。

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青民協指出，經過學生長期蒐證，揭露治平高中不只要求學生荒唐的吹捧學校，更在校園中形塑對董事長盲目的神化，包括去年9月23日，貴賓參觀學校時，學校用校內無聲的廣播螢幕公告，要求學生在中午必須聽從司令台統一的指揮，向操場窗戶揮手。

教師節恰逢董事長生日，治平高中學生又被要求在董事長還沒來之前「彩排」，喊「董事長董事長、媽咪媽咪」「治平讚不讚！」至善樓也被掛起約6層樓高的祝壽紅布條，紅底上斗大的白字「祝董事長生日快樂」，教室外也掛起「我愛董事長，生日大快樂」的布條，不只是在大樓上，校園的樹木之間也可見到布條上寫著「恭祝董事長生日快樂」。

除了董事長生日「祝壽」之外，連「媽咪」生日前，學校也高高掛起「祝媽咪生日快樂」的紅布條，學校還要求「媽咪」生日，每班都要寫卡片送到學務處，甚至母親節也要求班級錄製影片或寫卡片給「媽咪」。

學生批評「教育的初衷是要培養學生有獨立思考、具有判斷的能力，而非是像治平高中對董事長盲目的個人崇拜」，並質疑「董事長生日就花錢買卡片跟布條來慶祝，這種花錢方式恰當嗎？這些經費到底從哪裡來？」、「到底董事長生日為什麼學生要幫忙慶祝？」

青民協表示，7年前，教育部國教署便承諾發函給治平高中要求說明；桃園市教育局中教科時任科長林光偉也承諾，會調查學校有沒有刻意停課，作為私人接待之用，並將「要求所有公私立高中，嚴禁類似行為影響學生受教權」。但時至今日，治平高中校方威權式的造神行動並未停止，教育局卻不聞不問、縱容校方恣意妄為。

青民協呼籲，教育部國教署應該與桃園市教育局立刻透過入校訪視、訪談學生，調查治平高中這7年來的誇張造神行徑；桃園市教育局應積極「盤點市內所有公私立學校的情況，別讓學生持續活在宛如戒嚴威權宣傳的學習環境中。

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