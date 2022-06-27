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金寶股東會登場　許勝雄致歉並再回應「翁婿之爭」

▲金寶集團今（27）日舉行股東會，針對之前引起的「翁婿經營權之爭」，董事長許勝雄向股東致歉，並做出說明。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲金寶集團今（27）日舉行股東會，針對之前引起的「翁婿經營權之爭」，董事長許勝雄向股東致歉，並做出說明。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-06-27 11:12:31

金寶集團今（27）日舉行股東會，針對之前引起的「翁婿經營權之爭」，董事長許勝雄向股東致歉，並提及法國啟蒙思想家盧梭曾說「怨恨是一袋死老鼠」，人與人之間的關係應該要去體恤，強調人不能活在仇恨裡，表示自己不想浪費社會資源，以後也不會講了，並說公司將會繼續努力。

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金寶今年進行董監改選，許勝雄前女婿，也是金寶前總經理沈軾榮提出人選名單，之前也發動媒體指控公司治理有瑕疵，曾批評許勝雄長子許介立利用虛掛職領庫藏股，許勝雄曾怒斥，要選就憑手中的股票、合法來選，不要用抹黑不道德的方式，雙方一度劍拔弩張。

不過，今年6月2日金寶發出聲明表示，確認雙方於近日已化解對彼此的誤解，希望此事不再浪費社會資源。

日前在康舒股東會上，許勝雄稱讚接棒的兒子許介立現很好、很棒，面對媒體提問與前女婿的紛擾，他四兩撥千金表示當前全世界環境嚴苛，更應該用心對社會、企業和個人發展給出更大的關心，事情解決了，能往前邁進，比什麼都重要。

而今日金寶集團舉行股東會，許勝雄也再次針對這段翁婿紛擾跟股東致歉並做出說明，他說幾個月前跟朋友聚餐聊到，夫妻不能吵架，吵架就沒好話，他以法國啟蒙思想家盧梭為例，「盧梭曾說人不能活在仇恨裡，在仇恨裡，智商是零，就好像揹著一袋死老鼠，人與人之間應該要去體恤、去優化」。

許勝雄也說面對全球大環境的變化，雙方站在對立面，反而會阻礙往前的道路，且說這段期間不願意浪費社會資源，如今平息了，以後也不想再談，並強調公司會持續努力回饋社會與國家。

展望今年，許勝雄指出團隊投入很多心力，增加客戶也增強了產品獲利，但全球大環境改變，縮表、升息，還有俄烏戰事與通膨問題，都可能影響經濟動能。針對泰國的工廠，他表示原來有9座，另外3個工廠陸續在去年底投產，並希望2年後可以再增加3座工廠，且透露會擴大在菲律賓的投資。


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