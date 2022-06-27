景氣悲觀！6月消費者信心指數64.14點　創2年新低

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未來半年的物價水準、家庭經濟狀況、 就業機會、國內經濟景氣、投資股市時機、購買耐久財貨等6項分項指標皆呈下降，並由「投資股票時機」25.5點、月減7.4點，位居第一。
其餘指標下降幅度由多至少依序為國內經濟景氣80.95點、月減4.9點；國內物價水準26.65點、月減3.9點；購買耐久性財貨111.9點、月減2.9點；國內就業機會64.45點、月減2.35點；而分項指標中，下降幅度最少的指標是「家庭經濟狀況」，本次調查結果為75.4點，與上月的調查結果相較，僅下降0.55點。
隨著國際情勢不確定性因素增加，加上國內疫情反覆，下半年國內物價、家庭經濟狀況以及國內景氣指標備受關注。中央大學頗析未來半年「國內物價水準」指標，是6月下降幅度第三的指標，由性別來看，男性較女性高2.73點，顯示男性對此項指標較為樂觀。
中央大學進一步說明，自2003年5月以來，此項指標值都呈現偏向樂觀；2004年3月之後至今都呈現悲觀趨勢，2008年10月甚至達到歷年調查最低點18.85點。
家庭經濟狀況的部分，是6月調查下降幅度最少的指標，由性別來看，男性較女性高0.91點，顯示男性略為樂觀，此項指標自2017年 9月至2021年8月，大多維持在80點至90點之間震盪，僅在2019年6月首度高於90點後，並連續10個月保持90點以上，指數相對穩定，在短期間內少有大幅增減的情況。
至於未來半年國內經濟景氣，也就是6月下降幅度第二的指標，由性別來看，男性較女性高1.38點，顯示男性對此項指標較為樂觀，中央大學檢視過去的資料指出，自2011年10月以來，調查結果在70 點至90點之間震盪，自2018年 7月之後連續18個月維持上升趨勢，直到2019年12月調查結果達到90點以上， 與上次調查結果突破90點相隔8年，2021年下半年至今多呈現下降的趨勢。