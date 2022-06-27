COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

蔣萬安民調與對手拉不開？趙少康：若今天投票他肯定會贏

▲中廣董事長趙少康與國民黨台北市長參選人蔣萬安，27日一同召開記者會，宣布「Team Taipei 聽台北」廣播節目即將開播。（圖／記者丁上程攝，2022.06.27）
▲中廣董事長趙少康與國民黨台北市長參選人蔣萬安，27日一同召開記者會，宣布「Team Taipei 聽台北」廣播節目即將開播。（圖／記者丁上程攝，2022.06.27）

記者丁上程／台北報導

2022-06-27 12:33:06

國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安，今天與中廣董事長趙少康一同召開記者會，宣布新的廣播節目「Team Taipei 聽台北」即將開播。而會後接受媒體訪問時，趙少康也強調，蔣萬安目前民調勝過第二名的有將近10-15%，並強調蔣萬安的對手並非黃珊珊，而是民進黨之後推出的參選人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
趙少康表示，就他觀察相關民調，蔣萬安目前領先對手約10到15%，如果現在就投票，蔣萬安是會贏的，但還是要持續努力，如果能夠將民調差距拉開到15-20%比較好，「還有五個月，要再努力拉大這個差距，不過民調再贏都要很小心，戒慎恐懼。」

而針對現任市長柯文哲的接棒者黃珊珊，趙少康侃侃而談，表示黃珊珊不是蔣萬安的對手，蔣的對手是民進黨。「黃珊珊會打他是一定的，選舉的策略一定是這樣，可是蔣萬安已經強勢領先了，幹嘛去打她？」趙少康強調，蔣萬安的目標是民進黨，並不是黃珊珊。

現場媒體也追問趙少康，在黃珊珊加入選局的情況下，與蔣萬安及民進黨推出的人選形成「三腳督」，會不會擔心重演28年前黃大洲與自己相爭，最後陳水扁得利的情況？對此趙少康則表示「30年河東、30年河西」已經差很遠了，且現在蔣萬安的民調是最高的，本來就是第一名的候選人，跟那時候的情況完全不同，「當然還是希望他的民調可以更強勢領先，拉出安全距離，這個很重要。」

蔣萬安稱敬老金免舉債　柯文哲：挪用哪邊的預算先講清楚

柯文哲稱發放敬老金得舉債？蔣萬安：對長輩情緒勒索

五十步笑百步？蔣萬安：黃珊珊是否請辭與我「本質不同」

黃珊珊批敬老金是開支票　蔣萬安駁：是尊重長輩

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀