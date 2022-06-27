蔣萬安民調與對手拉不開？趙少康：若今天投票他肯定會贏
國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安，今天與中廣董事長趙少康一同召開記者會，宣布新的廣播節目「Team Taipei 聽台北」即將開播。而會後接受媒體訪問時，趙少康也強調，蔣萬安目前民調勝過第二名的有將近10-15%，並強調蔣萬安的對手並非黃珊珊，而是民進黨之後推出的參選人。
趙少康表示，就他觀察相關民調，蔣萬安目前領先對手約10到15%，如果現在就投票，蔣萬安是會贏的，但還是要持續努力，如果能夠將民調差距拉開到15-20%比較好，「還有五個月，要再努力拉大這個差距，不過民調再贏都要很小心，戒慎恐懼。」
而針對現任市長柯文哲的接棒者黃珊珊，趙少康侃侃而談，表示黃珊珊不是蔣萬安的對手，蔣的對手是民進黨。「黃珊珊會打他是一定的，選舉的策略一定是這樣，可是蔣萬安已經強勢領先了，幹嘛去打她？」趙少康強調，蔣萬安的目標是民進黨，並不是黃珊珊。
現場媒體也追問趙少康，在黃珊珊加入選局的情況下，與蔣萬安及民進黨推出的人選形成「三腳督」，會不會擔心重演28年前黃大洲與自己相爭，最後陳水扁得利的情況？對此趙少康則表示「30年河東、30年河西」已經差很遠了，且現在蔣萬安的民調是最高的，本來就是第一名的候選人，跟那時候的情況完全不同，「當然還是希望他的民調可以更強勢領先，拉出安全距離，這個很重要。」