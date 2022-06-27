告別黃牙！展自信笑容「牙齒美白」醫師這樣說

又到了畢業求職旺季，除了服裝儀容、時間概念，展現得宜談吐的臉部「表情管理」也格外重要，在短時間內想要給面試官好印象，除了自身的專業能力之外，面試時保有自信笑容，牙齒的整齊、白皙程度，也成為關注焦點。高雄有牙醫發現，畢業季期間，前來諮詢牙齒美白的應屆畢業生或大學生，人數比平常多了三成。
高雄欣美牙醫診所副院長賴志彥指出，多數畢業生因為喝茶、喝咖啡、抽菸等生活習慣，加上清潔不徹底，牙垢累積造成齒色暗沉。一名菸齡五年的陽光男大生張開嘴一口黃板牙，細看齒面及齒縫累積滿滿的陳年污垢，由於擔心影響求職形象，男大生在父母催促下趕緊前來求醫，經由噴砂美白還他一口潔白牙齒。
副院長賴志彥表示，最受畢業生歡迎的牙齒美白方式，第一名噴砂，第二名是冷光，最後才是美白貼片，主要還是「預算考量」。全口牙齒噴砂一次約1萬上下，貼片則是一顆1萬起跳，價差十分驚人。
賴志彥也提醒，噴砂與冷光美白都是「可逆性」，如果持續抽菸、喝飲料又不做好牙齒清潔，牙齒很快又會變得黯淡無光，想要美白效果更持久，「清潔」才是關鍵重點。建議民眾不妨從平時就做好口腔清潔，除了改變喝茶、咖啡、抽菸等生活習慣，正確使用牙刷、牙線、抗菌沖牙機等清潔工具，都可以減少污垢累積殘留，預防變成黃板牙。
清潔的部分，賴志彥說，多數人都會將清潔重點放在齒面，卻容易忽略「齒縫」，刷牙後要使用牙線清除食物殘渣，避免牙菌斑與齲齒產生，容易卡菜渣的齒間或是牙齦牙齒交界，可以搭配「抗菌沖牙機」，以水柱深入齒縫與牙齦溝清潔，平時正確保養牙齒，絕對勝於後續花大錢做牙齒美白。