COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

塵蟎是過敏界最可怕的過敏原　醫生驚曝：成人一天掉落的死皮組織足以養活100萬隻塵蟎！

塵蟎是過敏界最可怕的過敏原　醫生驚曝：成人一天掉落的死皮組織足以養活100萬隻塵蟎！
塵蟎是過敏界最可怕的過敏原　醫生驚曝：成人一天掉落的死皮組織足以養活100萬隻塵蟎！

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-27 13:30:50

台灣有超過一半的人有過敏性鼻炎，但很多人卻不知道自己對什麼過敏。《過敏不一定靠藥醫》作者劉博仁醫師在《劉博仁醫師營養功能醫學部落格》表示，要避免過敏性鼻炎發作，患者必須先知道自己的過敏原是什麼，他特別在文中為塵蟎過敏者分享所需注意的事項。

我是廣告 請繼續往下閱讀
劉博仁指出，根據統計過去3千多例鼻過敏患者的測驗報告後發現，引發國人鼻過敏的過敏原，由高到低依序為塵蟎、狗毛、德國蟑螂、蝦子、牛奶、螃蟹、白色念珠菌、大豆、小麥等。此外，菸（尤其是二手菸）、環境中的廢氣污染、家中裝潢材料、甚至氣候溫濕度的變化都可能是過敏原。劉博仁強調，只要患者積極防治，避開過敏原，就可以降低就醫吃藥的頻率。

翻攝自/劉博仁醫師營養功能醫學部落格
翻攝自/劉博仁醫師營養功能醫學部落格
示意圖/Pixabay
示意圖/Pixabay
劉博仁指出，排名第一的塵蟎是過敏界最可怕的過敏原，可造成鼻過敏、氣喘、異位性皮膚炎以及過敏性結膜炎。為此，他提出以下幾個有關對塵蟎過敏的注意事項：

1.    塵蟎是八隻腳屬於節肢動物門蜘蛛網蜱蟎亞綱。

2.    台灣常見的塵蟎有16種，其中以屋塵蟎（歐洲蟎）、粉塵蟎（美洲蟎）最多。

3.    塵蟎的最佳生長環境是在22-26 °C以及相對濕度70-80%之下，而台灣的潮濕氣候就是導致過敏盛行率很高的原因之一。

4.    塵蟎是靠人或動物的皮屑、毛髮存活，一個成人一天平均會掉落1-2公克的死皮組織，足以養活100萬隻塵蟎。

5.    塵蟎的排泄物、分泌物、卵、屍體碎片上的半胱胺酸水解酶、絲胺酸水解酶等都是致敏物質。

6.    灰塵、床單、床墊、枕頭巾、布窗簾、絨毛娃娃、沙發、衣櫥、舊報紙等，都容易累積塵蟎。

想要避開塵蟎，建議定期深層打掃家中各個角落、慎選家具家飾，盡量避開容易孳生塵蟎的材質、如布質家具、地毯、窗簾等，不妨考慮以皮質沙發、木質家具、磁磚地板、百葉窗等替代，就能大大降低被塵蟎侵襲的機會，有效改善過敏發作症狀。

 

本文經劉博仁醫師《劉博仁醫師營養功能醫學部落格》授權報導

 

 

延伸閱讀
眼白長痣是癌症嗎？眼醫：大多是良性，５情況應盡早檢查！
右下腹痛超過１天不要忍！醫：曾有患者闌尾炎忍太久過世。

6個月嬰幼兒打新冠疫苗安全嗎？各國分析一次看

清冠缺貨，染新冠小兒發燒千萬別慌張　專業中醫師教您這樣做

甲狀腺手術擔心合併症？ 醫：科技輔助術中精準、安全又美觀

健忘、記憶力差、還時常當機？　營養師推薦8種健腦食物擺脫「腦霧」

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀