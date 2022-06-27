塵蟎是過敏界最可怕的過敏原　醫生驚曝：成人一天掉落的死皮組織足以養活100萬隻塵蟎！

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劉博仁指出，排名第一的塵蟎是過敏界最可怕的過敏原，可造成鼻過敏、氣喘、異位性皮膚炎以及過敏性結膜炎。為此，他提出以下幾個有關對塵蟎過敏的注意事項：
1. 塵蟎是八隻腳屬於節肢動物門蜘蛛網蜱蟎亞綱。
2. 台灣常見的塵蟎有16種，其中以屋塵蟎（歐洲蟎）、粉塵蟎（美洲蟎）最多。
3. 塵蟎的最佳生長環境是在22-26 °C以及相對濕度70-80%之下，而台灣的潮濕氣候就是導致過敏盛行率很高的原因之一。
4. 塵蟎是靠人或動物的皮屑、毛髮存活，一個成人一天平均會掉落1-2公克的死皮組織，足以養活100萬隻塵蟎。
5. 塵蟎的排泄物、分泌物、卵、屍體碎片上的半胱胺酸水解酶、絲胺酸水解酶等都是致敏物質。
6. 灰塵、床單、床墊、枕頭巾、布窗簾、絨毛娃娃、沙發、衣櫥、舊報紙等，都容易累積塵蟎。
想要避開塵蟎，建議定期深層打掃家中各個角落、慎選家具家飾，盡量避開容易孳生塵蟎的材質、如布質家具、地毯、窗簾等，不妨考慮以皮質沙發、木質家具、磁磚地板、百葉窗等替代，就能大大降低被塵蟎侵襲的機會，有效改善過敏發作症狀。
本文經劉博仁醫師《劉博仁醫師營養功能醫學部落格》授權報導
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