黃珊珊挖藍營基層牆角？蔣萬安：都有持續跟基層溝通

2022年地方縣市首長選戰在即，台北市長選戰更是兵家必爭之地。除了國民黨確定徵召立委蔣萬安參選外，現任市長柯文哲交棒黃珊珊的態勢也相當明顯。不過在國民黨內議員初選後，傳出有多名初選失利者轉投靠黃珊珊陣營，甚至現任議員陳永德也有被挖角的可能性，儼然出現基層鬆動的情況。對此蔣萬安表示，都有積極跟基層做溝通，大家都有共同目標，就是要打贏年底選戰。
蔣萬安表示，選舉就是要爭取各方支持的力量，他認為沒有存在所謂心結。「黨內溝通永遠不嫌多，我們都持續在跟基層，不管是里長，議員參選人，我們都持續在溝通。」蔣萬安強調，年底大家都有共同目標，就是要打贏這場選戰，在共同目標之下，大家都可以放下各自歧見，打一場團體戰，大家都是台北隊。
至於北市黨部主委黃呂錦茹則表示，沒有所謂持續的倒戈，議員初選的提名名額有限，沒被提名的另謀出路、尋求其他工作機會，這個現象其實也沒有很多個。「據我所知目前應該只有兩個。」黃呂錦茹表示，一個是原本想要參與初選後來放棄，另一個則是在初選中落敗。
至於現任議員陳永德對於是否代表國民黨參選，又或是要不要參選一事至今懸而未決，甚至傳出黃珊珊曾經私下拜會。黃呂錦茹則表示，蔣萬安一直有與陳永德聯繫，她本人也有保持聯絡，陳永德也一直強調他會支持蔣萬安。