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電價漲不漲？許勝雄：8%太多、3到5%企業可接受

▲關於電價問題，全國工業總會名譽理事長許勝雄表示，一次調漲8%，對企業影響大，若調升3到5%應該是大家可以接受的程度。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲關於電價問題，全國工業總會名譽理事長許勝雄表示，一次調漲8%，對企業影響大，若調升3到5%應該是大家可以接受的程度。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-06-27 13:55:08

經濟部今（27）日將召開電價審議委員會，外傳可能只調漲用電大戶3%至8%不等。身為全國工業總會名譽理事長許勝雄今日表示，如果一次調漲8%，對企業影響大，若調升3到5%應該是大家可以接受的程度。至於只漲大戶，不漲小店家會不會不公平？他則認為，因為疫情很多人很辛苦，現在不調整可以接受。

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金寶今日舉行股東會，股東會後面對媒體提問電價、缺電等議題時，金仁寶集團董事長、同時也是工總名譽理事長的許勝雄表示，台電有很大的虧損，最後還是由全民買單，因此適度調升已是必然，但強調不能一下子調漲太多，否則企業、民間無法負擔，甚至企業會喪失競爭力。

許勝雄指出，如果一次調漲8%，對企業影響太大，但調升3到5%應該是大家可以接受的程度。至於只調漲用電大戶會不會不公平？小店家要不要調漲？他認為因為疫情，許多店家、中小企業很辛苦，甚至低收入戶也是，不調漲是可以接受的，等經濟正常化以後再來討論也可以。

針對電價、缺電議題，許勝雄日前也曾說，台電現在虧損很多，電價不調還是全民在負擔，其實台灣的電價在國際間是相對便宜，如何因電價而更重視用電，是需要企業大家共同努力。

許勝雄也說台灣半導體用電需求量大，如果要有護國神山，又要不缺電，那麼政府要有很多的配套。並說目前政府規畫綠電20%，天然瓦斯50%，這樣用電的穩定度會有問題，他說企業希望核電不要封起來、可以待轉，這樣企業才不會擔心缺電的事。


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