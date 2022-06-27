台積電落腳台中 3千球證恐成廢紙！蔡其昌批盧推給中央
台積電選定台中興農高爾夫球場籌設新廠，數百員工及桿弟面臨失業、近3千張球證恐變廢紙。立法院副院長蔡其昌今（27日）參加中科園區「立盈環保科技股份有限公司」動土典禮，痛批市長盧秀燕面對議員質詢時，又將問題推給中央，他強調要讓企業留在地方，就要幫企業解決問題，「再不積極，台積電就要走了」。
台中市議員蕭隆澤本月初在議會質詢，指占地90公頃的球場將被徵收、變更為科技園區用地，但球場數百員工及桿弟面臨失業，近3千張球證恐變廢紙。當時盧秀燕回應，開闢高爾夫球場涉及國土保育須經中央核准，非台中市政府主管；台積電案是中央媒合，建議中央應先保護球場員工、會員、在地民眾及在地相關產業權益。若民眾在市府負責的公聽會中表示異議，會收集意見報請中央，中央也須正視民眾意見。
盧秀燕對手蔡其昌今出席中科園區台積電零廢中心「立盈環保科技股份有限公司」動土典禮時表示，台積電在興建過程面臨一些問題，包括用地取得、興農球場球友及員工權益受損，議員為民服務提出質詢，「很可惜，盧市長還是把它推給中央」。他強調：「要讓企業留在這裡，就要幫企業解決問題；要讓企業加碼投資台中，就要創造企業投資友善的環境，若只是往外推給中央，不是留住企業的方法。」
蔡其昌說，面對台積電設廠遇到的困難，「我會和科技部協調、在保障權益的前提下，讓球友支持這案子。別縣市很積極在爭取，台中若不積極，台積電就要走了。」
他批評盧秀燕「信誓旦旦說在爭取台積電，又說若問題不能解決就不發照」、「不要等到事情發生了，再來收拾善後！」他強調「解決事情的方法不是推，是站出來協調！投資案才能順利落腳台中。」