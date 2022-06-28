失聯移工藏民生社區成拾荒男　隱匿6年只盼混口飯吃

移民署北區事務大隊台北市專勤隊日前在台北市松山民生社區路邊攔查1名男子，車上載滿大量資源回收物，自稱是在臺依親居留的越南人，為維持家計外出工作賺錢，沒想到進一步查證後，發現真實身分竟然是失聯移工，進一步了解狀況後，進入遣返程序。
台北市專勤隊日前獲報，松山民生社區周遭有一名拾荒男子疑似為外籍人士，專勤隊不放棄任何追查失聯移工機會，在附近埋伏等候多時，終於看見拾荒男子騎著三輪車緩緩出現，便隨即上前盤查身分，該名男子起初自稱是在台依親居留的越南人，為愛妻而外出工作賺錢，卻無法提供證件，經查證後才發現原來拾荒男子的真實身分是失聯移工「阿杜」，已在台失聯長達6年。專勤隊將阿杜帶回時，阿杜仍不忘他的生財工具三輪車，頻頻說：「那我的車怎麼辦？」
台北市專勤隊深入了解後發現，阿杜認為從事資源回收工作較不易被察覺有異或遭民眾檢舉，且月收入最高可達新台幣3萬6,000元，所以才鋌而走險，假冒越配身分做資源回收，沒想到還是被專勤隊識破。
台北市專勤隊同時向周遭資源回收廠進行宣導，若發現變賣者及其他外來人口身分有疑慮時，可撥打02-22396393向台北市專勤隊進行通報及檢舉，同時提醒若聘僱及容留失聯移工非法工作，最高可處新台幣75萬元罰鍰，呼籲雇主應循合法管道聘僱外國人，以杜絕外來人口在台非法工作。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。