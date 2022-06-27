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振興e79上路　中捷票價79折

▲7月1日至9月30日持電子票證搭乘台中捷運即享79折優惠。(圖／中捷公司提供2022.6.27)
▲7月1日至9月30日持電子票證搭乘台中捷運即享79折優惠。(圖／中捷公司提供2022.6.27)

記者柳榮俊/台中報導

2022-06-27 14:07:54

新冠疫情趨緩，為鼓勵民眾回歸日常生活、提升使用大眾運輸意願，台中捷運公司配合台中市政府「紓困振興e79計畫」推出兩大方案，71日至930日台中捷運票價79折，以及捷粉回饋專案期限延長至1231日，民眾只要持電子票證（悠遊卡、一卡通及icash 2.0）搭乘捷運即可享有乘車優惠。

台中捷運公司表示，今年4月起Covid-19疫情再次升溫，民眾因實施分流居家辦公、學校停課、減少餐廳內用、避免跨縣市移動等防疫措施，減少外出活動，捷運運量再度受到衝擊。而隨著疫苗覆蓋率大幅提升及快篩試劑普及，民眾生活已漸恢復常態，運量也逐步回升，全線累積運量已突破800萬人次。

中捷公司為進一步鼓勵民眾回歸日常生活，配合市府「紓困振興e79計畫」，推出「振興一起走」台中捷運全面79折乘車優惠方案，活動期間自71日起至930日止，民眾在期間內持悠遊卡、一卡通或icash 2.0搭乘台中捷運，即享票價79折優惠。

此外，去年9月推出的捷粉回饋專案，原訂今年8月底截止，也配合「零接觸運輸」新捷粉回饋方案，延續實施至今年1231日，旅客凡持電子票證搭乘台中捷運，同卡每月累計搭乘30次以上即可享回饋金，回饋金於次月加值至原電子票證的電子錢包，可用於搭乘捷運或其他小額消費(30~39次回饋10%40~49次回饋20%50~59次回饋25%60次以上回饋30%)

中捷公司表示，雖國內疫情高原期逐漸下降，中捷仍全面落實防疫措施，車站熱點區域消毒頻率為每4小時1次，「高鐵臺中站」、「市政府站」增加至每3小時1次，每日收車後清潔與消毒電聯車內部，電聯車於終端站折轉時加強清消車廂內扶手欄杆及拉環。此外，車站通風良好類似戶外，各車站進站閘門前設置熱顯像儀量測體溫，車站詢問處旁及廁所均配置酒精供旅客清潔手部，提供安心且安全的乘車環境。

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