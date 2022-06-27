振興e79上路　中捷票價79折

新冠疫情趨緩，為鼓勵民眾回歸日常生活、提升使用大眾運輸意願，台中捷運公司配合台中市政府「紓困振興 e79 計畫」推出兩大方案， 7 月 1 日至 9 月 30 日台中捷運票價 79 折，以及捷粉回饋專案期限延長至 12 月 31 日，民眾只要持電子票證（悠遊卡、一卡通及 icash 2.0 ）搭乘捷運即可享有乘車優惠。



台中捷運公司表示，今年 4 月起 Covid-19 疫情再次升溫，民眾因實施分流居家辦公、學校停課、減少餐廳內用、避免跨縣市移動等防疫措施，減少外出活動，捷運運量再度受到衝擊。而隨著疫苗覆蓋率大幅提升及快篩試劑普及，民眾生活已漸恢復常態，運量也逐步回升，全線累積運量已突破 800 萬人次。



中捷公司為進一步鼓勵民眾回歸日常生活，配合市府「紓困振興 e79 計畫」，推出「振興一起走」台中捷運全面 79 折乘車優惠方案，活動期間自 7 月 1 日起至 9 月 30 日止，民眾在期間內持悠遊卡、一卡通或 icash 2.0 搭乘台中捷運，即享票價 79 折優惠。



此外，去年 9 月推出的捷粉回饋專案，原訂今年 8 月底截止，也配合「零接觸運輸」新捷粉回饋方案，延續實施至今年 12 月 31 日，旅客凡持電子票證搭乘台中捷運，同卡每月累計搭乘 30 次以上即可享回饋金，回饋金於次月加值至原電子票證的電子錢包，可用於搭乘捷運或其他小額消費 (30~39 次回饋 10% 、 40~49 次回饋 20% 、 50~59 次回饋 25% 、 60 次以上回饋 30%) 。



中捷公司表示，雖國內疫情高原期逐漸下降，中捷仍全面落實防疫措施，車站熱點區域消毒頻率為每 4 小時 1 次，「高鐵臺中站」、「市政府站」增加至每 3 小時 1 次，每日收車後清潔與消毒電聯車內部，電聯車於終端站折轉時加強清消車廂內扶手欄杆及拉環。此外，車站通風良好類似戶外，各車站進站閘門前設置熱顯像儀量測體溫，車站詢問處旁及廁所均配置酒精供旅客清潔手部，提供安心且安全的乘車環境。

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