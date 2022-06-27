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明新科大迎外籍新生　移民署赴校政令宣導

▲新竹縣服務站移民輔導團隊向外籍生說明居留證申辦流程。（圖／移民署提供）
▲新竹縣服務站移民輔導團隊向外籍生說明居留證申辦流程。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-06-27 14:16:35

移民署新竹縣服務站移民輔導團隊在日前主動前往策略聯盟明新科技大學，為產學專班新生進行在台居留規定及豬瘟防疫宣導。新竹縣政府警察局外事科也進行人身安全及人口販運防制宣導，將外籍生在台居留必備的重要觀念傳達給大一新鮮人，讓法令知識從頭紮根。

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宣導當天，服務站向明新科技大學化材系、電子系、電機系以及華語中心近300位越南籍及菲律賓籍外籍生說明居留證辦理、延期等應注意事項，現場也特別宣導非洲豬瘟防疫須知，提醒入境台灣攜帶或是自國外郵寄豬肉或肉製品最高可罰新台幣1百萬元的高額罰鍰。新竹縣政府警察局外事科巡官魏宏州則介紹「警政服務APP」，並加強宣導人口販運防制的重要觀念。此外，移民署也告訴在場同學們，內政部「外來人口在台生活諮詢專線」更改為簡單好記的「1990」，這個免付費專線提供居留法令、通譯協助、衛生醫療及稅務等諮詢服務，歡迎外籍生們多加利用。

▲宣導活動時外籍生踴躍發問，服務站同仁為在場同學們解答。（圖／移民署提供）
▲宣導活動時外籍生踴躍發問，服務站同仁為在場同學們解答。（圖／移民署提供）
越南籍的阮同學問，自己的中文表達能力不夠好，要怎麼使用「1990」專線呢？新竹縣服務站同仁說明，目前「1990」專線有提供中、英、日、越南、印尼、泰國及柬埔寨等7種語言服務，不必擔心諮詢時會遇到語言不通的問題。來自菲律賓的同學也提問，如果抵達機場才發現攜帶豬肉製品該怎麼處理？移民署則提醒，如果有類似情況應該在入境時主動申報，由工作人員沒入「專門棄置箱」就不會受罰。

新竹縣服務站站主任黃清欽提醒，外籍生在台除需注意居留權益及規範外，人身安全也是不可忽視的重要課題，因此，本次與新竹縣政府警察局外事科一同進行校園宣導，除提供在台重要防身資訊及警政署便利的APP外，也加強宣導如何防制人口販運。另面對此次疫情，也請大家做好自主健康管理，除配戴口罩外並保持社交距離，以保護自己及他人，如有疑問也可以撥打1922防疫專線諮詢。

▲宣導活動結束，團體大合照。（圖／移民署提供）
▲宣導活動結束，團體大合照。（圖／移民署提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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