明新科大迎外籍新生　移民署赴校政令宣導

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越南籍的阮同學問，自己的中文表達能力不夠好，要怎麼使用「1990」專線呢？新竹縣服務站同仁說明，目前「1990」專線有提供中、英、日、越南、印尼、泰國及柬埔寨等7種語言服務，不必擔心諮詢時會遇到語言不通的問題。來自菲律賓的同學也提問，如果抵達機場才發現攜帶豬肉製品該怎麼處理？移民署則提醒，如果有類似情況應該在入境時主動申報，由工作人員沒入「專門棄置箱」就不會受罰。
新竹縣服務站站主任黃清欽提醒，外籍生在台除需注意居留權益及規範外，人身安全也是不可忽視的重要課題，因此，本次與新竹縣政府警察局外事科一同進行校園宣導，除提供在台重要防身資訊及警政署便利的APP外，也加強宣導如何防制人口販運。另面對此次疫情，也請大家做好自主健康管理，除配戴口罩外並保持社交距離，以保護自己及他人，如有疑問也可以撥打1922防疫專線諮詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。