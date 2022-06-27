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68歲男腹痛以為胃炎　就醫驚見3.2公分大肝腫瘤

68歲男腹痛以為胃炎　就醫驚見3.2公分大肝腫瘤
68歲男腹痛以為胃炎　就醫驚見3.2公分大肝腫瘤

健康醫療網

2022-06-27 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一位從事國際貿易68歲男子，因疫情嚴重影響公司業務，更拼命開拓生意，日夜作息不規律，近月常感到腹部隱隱作痛，以為是胃炎而求診。經檢查該患者的肝右葉有一顆約3.2公分肝腫瘤，確診是惡性肝癌，當機立斷接受「微波消融術」治療，利用熱能讓肝腫瘤快速凝固壞死，僅花了10分鐘的治療時間。經術後追蹤，其肝腫瘤已無殘存。

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腸胃炎未緩解　就醫才知腫瘤

澄清醫院中港院區胃腸肝膽科何士奇主任表示，患者為B型肝炎帶原者，而腹部脹痛原因，並非是胃炎，而是肝臟右葉表面那顆3.2公分腫瘤，已壓迫肝臟表面神經所致。

微波消融術　縮短手術時間、傷口小

何士奇主任表示，經患者同意進行肝腫瘤「微波消融術」治療，透過高頻率電磁波導入腫瘤，皮膚組織表面切口只約0.3公分，精密儀器從此開口進入，利用組織中水份的高速震動，瞬間產生60℃至150℃的熱能，快速使腫瘤局部凝固與壞死，整個療程約10分鐘。

值得一提的是，微波消融術可針對患者的腫瘤狀況，精確控制消融範圍，在手術時間縮短、傷口極小的過程中，不僅能保全肝臟完整性，同時保護肝臟機能最大化。

B、C肝易發展成肝癌　通常無症狀

何士奇主任強調，B、C肝的病人，有高危險會發展為肝癌，肝腫瘤演變成肝癌過程，通常是一種無症狀的漸進發展，從慢性發炎、纖維化、肝硬化，最後演變成肝癌，而肝癌早期幾乎無症狀，若是有明顯不適症狀，大多已是疾病中晚期，特別呼籲民眾定期接受腹部超音波檢查，若檢查有肝臟腫瘤，或是肝癌或轉移性肝腫瘤，經醫師評估採用微波消融手術，是目前剷除肝腫瘤較佳的治療方案。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54219

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