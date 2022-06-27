台中市六大幹線公車　7／1上路

台中市六大幹線路廊公車， 7 月 1 日正式上路，包括復興幹線、中興幹線、台灣大道幹線、中清幹線、崇德幹線、北屯幹線，路線一路到底不轉彎，健全台中市公車路網，乘客有如享受類軌道大眾運輸。市長盧秀燕今 (27) 日出席記者會表示，六大幹線公車以台中搭乘人數最多的 6 條路線規劃，未來實施效果良好將擴大推出，歡迎大家多多使用。

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盧秀燕說，台中是一個大城市，人口約 280 萬，公車系統十分重要， 1 年運輸 1.3 億人次，市府積極提高公車品質、數量、節能減碳，自她上任來實施雙十公車，全國最便宜， 10 公里內免費，超過 10 公里最多 10 元；並擴大推動小黃公車，偏鄉地區計程車當公車；另推動電動公車，節能減碳、改善空品。

盧秀燕提到，台中電動公車數量全國最多，六大幹線公車番號分別為 100 、 200 、 300 、 500 、 700 、 900 ，因應搭乘人數提高班次，尖峰 10 分鐘一班，離峰 15 分鐘一班，均採低底盤無障礙公車，另以 6 個顏色加強識別系統，站牌、候車亭等各項設施均統一色系，讓大家容易辨識。

交通局長葉昭甫指出，從 100 年實施 8 公里免費政策以來，台中公車搭乘運量從每年 5 千萬人次提升到 1.3 億人次，但近年受疫情影響公車運量停滯不前，為提高公車運量，讓市民或外地遊客能透過顏色識別，直覺式搭乘公車輕鬆遊台中，市府決定在台中市六條主幹道路實施幹線公車，盼台中公車運量再次攀升。

葉昭甫表示，六條幹線公車 7 月 1 日將正式上路，路線分別行經捷運高鐵台中站、市政府站、文心中清站、文心崇德站及松竹站等捷運綠線車站，形成台中市都會區的大眾運輸主幹路網，透過便利轉乘，讓公車與捷運系統發揮 1 加 1 大於 2 的功效。台中市民搭乘幹線公車同樣享刷卡 10 公里內免費，希望透過完善公共運輸路網、穩定班次服務及雙十公車優惠，吸引民眾搭乘，提升大眾運輸使用率。