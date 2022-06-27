台中市六大幹線公車　7／1上路

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盧秀燕說，台中是一個大城市，人口約280萬，公車系統十分重要，1年運輸1.3億人次，市府積極提高公車品質、數量、節能減碳，自她上任來實施雙十公車，全國最便宜，10公里內免費，超過10公里最多10元；並擴大推動小黃公車，偏鄉地區計程車當公車；另推動電動公車，節能減碳、改善空品。
盧秀燕提到，台中電動公車數量全國最多，六大幹線公車番號分別為100、200、300、500、700、900，因應搭乘人數提高班次，尖峰10分鐘一班，離峰15分鐘一班，均採低底盤無障礙公車，另以6個顏色加強識別系統，站牌、候車亭等各項設施均統一色系，讓大家容易辨識。
交通局長葉昭甫指出，從100年實施8公里免費政策以來，台中公車搭乘運量從每年5千萬人次提升到1.3億人次，但近年受疫情影響公車運量停滯不前，為提高公車運量，讓市民或外地遊客能透過顏色識別，直覺式搭乘公車輕鬆遊台中，市府決定在台中市六條主幹道路實施幹線公車，盼台中公車運量再次攀升。
葉昭甫表示，六條幹線公車7月1日將正式上路，路線分別行經捷運高鐵台中站、市政府站、文心中清站、文心崇德站及松竹站等捷運綠線車站，形成台中市都會區的大眾運輸主幹路網，透過便利轉乘，讓公車與捷運系統發揮1加1大於2的功效。台中市民搭乘幹線公車同樣享刷卡10公里內免費，希望透過完善公共運輸路網、穩定班次服務及雙十公車優惠，吸引民眾搭乘，提升大眾運輸使用率。
交通局表示，六條幹線公車及代表色分別為100路復興幹線(灰)、200路中興幹線(棕)、300路臺灣大道幹線(藍)、500路中清幹線(橘)、700路崇德幹線(黃)及900路北屯幹線(紅)。公車內、外都會貼上專屬的顏色塗裝，在幹線公車行經的候車站點，如傳統式站牌、智慧型站牌及候車亭等候車設施也設計幹線相對應色彩，運用顏色意象優化幹線公車識別。