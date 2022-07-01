與男神婁峻碩一起搭捷運！車廂化身類4DX 一秒沉浸AORUS
近來全球局勢動盪，而疫情也燒出了宅經濟，帶動電競熱潮，加上元宇宙（Metaverse）趨勢，吸引大批玩家、粉絲關注，在這股社會現象逐漸成熟之下，為了讓一般民眾更能體會「電競」所帶來的熱血活力，GIGABYTE技嘉科技旗下電競品牌 AORUS，日前宣布邀請婁峻碩成為品牌代言人，共同推出品牌主題曲與音樂 MV，如今該品牌創意再推進，首度於台北捷運板南線打造互動車廂，透過列車移動的速度感，結合包覆性的3D地景，帶入有如4DX般的全新體驗。
走進台北捷運藍線車廂，映入眼簾的不是印象中的素體車廂，取而代之的是未來感十足的藍紫絢爛霓光，從頭到腳包覆視覺空間，讓人彷彿置身異世界，穿梭城市間的AORUS鷹神更以3D地景呈現，隨著列車進發，窗外窗外飛也似的光影，與車廂內的視覺色彩相互輝映，讓人完全融入在虛幻和真實之間。
另外，仔細一看，車廂連接處的口型貼還出現人氣歌手婁峻碩，手持跨世代電競筆電AORUS 17，帥氣站姿讓人看了目不暇給；另一邊則是婁峻碩坐在電競椅上，以平行視角結合車廂座位，看過去就像是男神與你一起搭捷運，來一場車廂邂逅！
看似資訊量龐大的圖像世界，其實可以一眼就發現斗大的AORUS字樣，感受出GIGABYTE想要傳達的「沉浸感」!事實上，這次車廂的設計呼應了婁峻碩主題曲「競無止境」MV中的Cyberpunk氛圍，而手上的AORUS 17所配備規格更是帶來頂級電競的極致體驗，強大效能包括首創採用四邊極窄邊框電競螢幕，90%的屏佔比，螢幕下邊邊框面積減少約30%，大大提高視覺延伸性，有如觀賞巨幕電影的沉浸感受！
活動期間（7/1-7/31），民眾除了可以在台北捷運享受多重感官的娛樂互動，同時擺出各種借位動作，像是與AORUS鷹神一同翱翔穿梭未來城市，或和男神婁峻碩來場害羞巧遇，還能透過創意車廂上面的QR CODE進入活動網頁，參加挑戰極限互動遊戲，而只要完成挑戰再加入AORUS TW LINE好友，就可以獲得LINE POINTS點數，如果還能將成績截圖分享到社群，還有機會獲得電競螢幕。另外，板南線、松山新店線、淡水信義線、中和新蘆線都可以看見AORUS與婁峻碩的酷炫海報和活動傳送門（QR CODE），趕緊拿起手機一邊捕捉創意化畫面，一邊創造限時限量的獨家記憶吧！
更多訊息請參閱AORUS競無止境網頁：https://www.aorus.com/zh-tw/event/shou-x-aorus