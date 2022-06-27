COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

猴痘會透過自助洗衣傳染？醫師：多做「這動作」就安心了

▲國內自助洗衣很風行，但猴痘病毒可能藉物傳染，趙昭明醫師建議，民眾洗完衣服後最好用高溫烘乾，就能滅菌消毒。（示意圖／取自unsplash）
▲國內自助洗衣很風行，但猴痘病毒可能藉物傳染，趙昭明醫師建議，民眾洗完衣服後最好用高溫烘乾，就能滅菌消毒。（示意圖／取自unsplash）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-27 14:31:58

猴痘疫情上週殺進台灣，造成很多民眾人心惶惶，研究顯示猴痘主要是透過肉眼無法分辨的皮膚傷口、呼吸道、粘膜進入人體，但也可能透過接觸感染者的體液、黏液或是被污染的衣物傳播。如今有不少民眾都是利用自助洗衣店洗衣物，或是外宿共用洗衣機，有人就擔心會不會因此接觸到猴痘感染者而被傳染。開業皮膚科醫師趙昭明指出，其實衣物用洗衣精清洗過之後，就算前一位使用者是確診者，桶槽內殘留的病毒量通常已經不高，被傳染的風險相對較很小，如果真的很擔心，可以加個漂白水，洗完後再利用高溫烘乾，滅菌滅病毒效果就很足夠了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
趙昭明表示，猴痘傳染最主要的途徑就是接觸到確診者的分泌物或黏液，如果在發病中病毒量最高，當病患水泡破了或有直接的肌膚接觸，此時傳染力最強。雖然也可能透過被污染的衣物傳染，但通常來說，只要用洗衣精洗乾淨，基本上病毒殘留量就不多了，經常使用投幣式洗衣機或是共用洗衣機的民眾不必過度憂慮。

趙昭明強調，洗衣精內含界面活性劑，能破壞病毒細胞裡的脂質與蛋白質，而且洗衣機通常運作至少半小時以上，即便前一位使用者是確診者，洗完之後病毒殘留通常不會太多，如果民眾還是比較小心，適度添加一些漂白水有助於殺死病毒，甚至洗完衣物後，用攝氏60度以上的高溫烘乾，也能進一步滅菌消毒，基本上安全性不用太擔心。

知名腎臟科醫師江守山今（27）日在臉書貼文提醒，猴痘潛伏期很長（涵蓋99%的人需要23天），相對來說疫調並不容易回想起這麼多天的接觸史，由於猴痘、天花等病毒藉物傳染是重要傳染途徑，使用共用洗衣機的民眾，務必記得加適量的漂白劑。而常用洗衣劑的酚類殺菌、除蟎的藥對此猴痘病毒並沒有效果。

猴痘攻入台灣！你一定要知道的7大Q&A　專家教你如何預防

猴痘來勢洶洶！醫師解釋「4大傳播途徑」：2狀況特別小心

首例「猴痘」個案9接觸者現況曝！莊人祥：潛伏期達21天

第三代「猴痘疫苗」採購洽談！莊人祥：爭取年底前到貨

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀