猴痘會透過自助洗衣傳染？醫師：多做「這動作」就安心了
猴痘疫情上週殺進台灣，造成很多民眾人心惶惶，研究顯示猴痘主要是透過肉眼無法分辨的皮膚傷口、呼吸道、粘膜進入人體，但也可能透過接觸感染者的體液、黏液或是被污染的衣物傳播。如今有不少民眾都是利用自助洗衣店洗衣物，或是外宿共用洗衣機，有人就擔心會不會因此接觸到猴痘感染者而被傳染。開業皮膚科醫師趙昭明指出，其實衣物用洗衣精清洗過之後，就算前一位使用者是確診者，桶槽內殘留的病毒量通常已經不高，被傳染的風險相對較很小，如果真的很擔心，可以加個漂白水，洗完後再利用高溫烘乾，滅菌滅病毒效果就很足夠了。
趙昭明表示，猴痘傳染最主要的途徑就是接觸到確診者的分泌物或黏液，如果在發病中病毒量最高，當病患水泡破了或有直接的肌膚接觸，此時傳染力最強。雖然也可能透過被污染的衣物傳染，但通常來說，只要用洗衣精洗乾淨，基本上病毒殘留量就不多了，經常使用投幣式洗衣機或是共用洗衣機的民眾不必過度憂慮。
趙昭明強調，洗衣精內含界面活性劑，能破壞病毒細胞裡的脂質與蛋白質，而且洗衣機通常運作至少半小時以上，即便前一位使用者是確診者，洗完之後病毒殘留通常不會太多，如果民眾還是比較小心，適度添加一些漂白水有助於殺死病毒，甚至洗完衣物後，用攝氏60度以上的高溫烘乾，也能進一步滅菌消毒，基本上安全性不用太擔心。
知名腎臟科醫師江守山今（27）日在臉書貼文提醒，猴痘潛伏期很長（涵蓋99%的人需要23天），相對來說疫調並不容易回想起這麼多天的接觸史，由於猴痘、天花等病毒藉物傳染是重要傳染途徑，使用共用洗衣機的民眾，務必記得加適量的漂白劑。而常用洗衣劑的酚類殺菌、除蟎的藥對此猴痘病毒並沒有效果。