助職災移工返國！台灣政府跨單位合作

越南籍移工阿輝（化名）來台工作時，不幸發生職災導致全身癱瘓，老婆小劉（化名）從越南來台照顧阿輝，卻不慎逾期停留。兩人因新冠肺炎疫情等種種因素遲遲無法返國。移民署南投縣服務站於清查滯台外來人口時發現他們的困境，積極與公私部門溝通協調，終於在6月22日協助阿輝及小劉返國與家人團圓。
據悉，當年阿輝為了給家人更好的生活來到台灣工作，卻不幸在工作時發生職災意外，送醫院搶救，老婆小劉馬上趕到台灣就近照顧。本想等丈夫病況穩定再一同返國，卻因越南班機停飛無法返國，阿輝仍在醫院意識不清，小劉也因疏忽逾期到移民署自行到案。今年初國際班機陸續復航，南投縣服務站發現小劉仍未出境，便主動聯繫到部立南投醫院訪視阿輝，胸腔內科施志宏主任表示，阿輝意識不清，長期仰賴呼吸器，必須搭醫療班機返國；阿輝的仲介李先生無奈表示，因為疫情越南多家醫院都沒有足夠量能可以接收阿輝；此時，小劉在一旁已潸然淚下，她一方面非常想念在越南的兩名幼子，一方面又怕無力支付在台龐大的開銷及醫療專機費用。了解夫妻兩人困境後，服務站立案協處，幾經波折後，在醫院、仲介、越辦及移民署的合力協助下，阿輝與小劉終於在6月22日搭乘FORMOSA SOS專機順利返回越南。
移民署南投縣服務站站主任蔡崇富表示，台灣人很樂於助人，協助這個個案，需不斷聯繫協調，這段時間負責照護的南投醫院、安排醫療專機的台中童綜合醫院、阿輝的兩位仲介及越辦都很樂意且全力提供協助，大家共同的期盼就是讓他們早日回國與小孩團聚。阿輝和小劉回家了，在此也要特別呼籲在台工作的移工，工作時務必注意安全，才能真正給家人更好的生活。