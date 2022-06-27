特企／日立冷氣打造舒適學習空間 用最好空氣守護學童
面對疫情的挑戰，日立冷氣「愛台灣」的腳步從未停歇，作為空調業界的領導品牌，始終秉持「珍愛地球、深耕台灣」的企業願景，以行動落實這個理念，把關民眾的呼吸健康。日前，日立冷氣前往離島臺東縣椰油國民小學致贈學童日立變頻冷氣及知名品牌腳踏車，傳遞「享受幸福溫度 呼吸最好空氣」的理念，打造舒適的學習空間，也為守護自然環境盡份心力。
繼2019年開始日立冷氣啟動「珍愛地球、深耕台灣」計畫，陸續捐贈新竹尖石國中國小、屏東青葉國小、旭海小學堂及台東莿桐書屋後，今年更是將幸福空氣帶進離島地區，此次前往的椰油國小是蘭嶼第一所民族實驗小學，透過民族教育課程，培育達悟孩子們的文化認同並提升對這片土地的熱愛，傳承珍貴的達悟文化，期盼舒適的溫度和空氣、便利的智慧節能科技能為師生的傳承精神盡一份心力，共同享受最好空氣帶來的安心與舒適。
日立冷氣連續21年榮獲讀者文摘信譽品牌「白金獎」，2022年家用全系列機種今年也全面升級搭載凍結洗淨功能，潔淨力全面提升，輕鬆替消費者解決冷氣內部清潔問題，便利又安心。熱交換器凍結、解凍再加熱讓機體內部乾燥，搭配露水盤銀離子，抑菌力高達99.9%。濾網也升級PM0.1去除率99.9%，讓呼吸更健康。
日立冷氣長期在教育、文化、體育及慈善公益等面向在地扎根，傳遞正向力量帶動整體社會提升，以實際行動贏得消費者肯定及信賴。並從2006年開始，日立冷氣大規模投資台灣，發展出許多就業機會；同時引進日本尖端科技，設立全國最大家用與商用變頻空調製造廠，擁有業界最多33間空調試驗室及超過200人以上研發團隊，設計製造出符合台灣氣候環境、使用習性的空調產品；並成立全台各地e服務中心，迅速提供備品零件及支援服務，率先獲得台灣製造MIT微笑標章。這些讓技術與人才在地扎根的作為，使得每一台日立冷氣帶來舒適，也實現了深耕台灣的精神。