走在時尚尖端？台中修復大屯郡役所　鐵皮屋頂被諷鴿舍

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其中已有98年歷史的「大屯郡守官舍修復工程」總經費2686萬元，除修復、保存建築本體與構造功能性，也進行外部景觀施工。文資處指出，未來希望提供兼具藝文展演、生活休憩與在地創生等多元化的公共服務，打造成台中市藝文產業發展與觀光遊憩服務的重要據點。
文化局25日在「台中文化小尖兵」粉絲頁放送好消息，預告大屯郡役所今年底即將修復完成，主建築的圍籬已部份拆除。民眾卻驚見這座98年的老建築，屋頂竟是鐵皮屋加蓋！不禁讚嘆台中市政府「果真前衛時尚，走在世界尖端」、「把台灣的鐵皮屋美學發揮得淋漓盡致」。
雖然「台中文化小尖兵」強調，2006年登錄歷史建築時，原大屯郡役所屋頂早已消失，因此在取得文資審議會同意後，「用了大膽的手法再利用增建二樓，讓歷史建築使用更多可能性」。網友卻貼出郡役所資料照打臉，指東京車站的屋頂因戰爭消失，還不是看照片原樣蓋回來？中市府先是宣稱依據原有樣貌復原，事實上卻把古蹟蓋成新建案的臨時工務所，還選用最醜的鐵皮色。
也有網友認為這畫面「實在太過驚悚」，猜測不會是最終樣貌。「可能以鐵皮為底，外面貼上(仿)紅磚，最後（二樓）應該會跟一樓類似」。至於為什麼以鐵皮屋當底，「可能是原本結構強度無法承受全部用水泥與紅磚的第二層吧？」
市議員江肇國也留言：「剛剛詢問市府，市府回應類鐵皮部分是後來眷村住戶加蓋的建築。呃呃⋯所以盧式保存是融合日本時代和國民政府時代的拼裝車嗎？」市議員黃守達也說：「剛剛文資處回覆，原本大屯郡役所只有一樓，但由於當初眷村加蓋，原屋頂被拆掉了。導致建築師無從判斷原屋頂內部結構，難以直接回復原貌。」