COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

走在時尚尖端？台中修復大屯郡役所　鐵皮屋頂被諷鴿舍

▲修復中的大屯郡役所近日拆除圍籬，因以鐵皮屋頂增建二樓，被網友批評像大型鴿舍。（圖／台中文化小尖兵粉絲頁，2022.06.27）
▲修復中的大屯郡役所近日拆除圍籬，因以鐵皮屋頂增建二樓，被網友批評像大型鴿舍。（圖／台中文化小尖兵粉絲頁，2022.06.27）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-27 16:12:142022-06-27 17:07:31

台中市政府修復創建於西元1924年的大屯郡役所，因屋頂早已消失，增建二樓時宣稱「採用大膽手法」，卻被網友發現竟是頂樓鐵皮加蓋，批評市府缺乏古蹟修復的倫理觀念、粗暴和廉價美感令人嚇破膽。還有人諷刺「和我們鄉下的鴿舍很像」。市議員江肇國批評：「盧式保存是融合日本時代和國民政府時代的拼裝車嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市政府投入約10.5億進行「臺中文化城中城歷史空間再造計畫」，重新修復台中州廳、台中刑務所官舍群及周邊舊建築，將台中火車站前的眾多歷史建築活化成為地方亮點。市府表示，各棟建築將依據原有形貌復原，並將公共區域依原歷史空間脈絡分階段規劃整修。

▲1924年興建的大屯郡役所為一層樓建築，廳舍主體建築延續仿古典風格，以紅磚與白灰飾帶交織。（網路資料畫面，2022.06.27）
▲1924年興建的大屯郡役所為一層樓建築，廳舍主體建築延續仿古典風格，以紅磚與白灰飾帶交織。（網路資料畫面，2022.06.27）
其中已有98年歷史的「大屯郡守官舍修復工程」總經費2686萬元，除修復、保存建築本體與構造功能性，也進行外部景觀施工。文資處指出，未來希望提供兼具藝文展演、生活休憩與在地創生等多元化的公共服務，打造成台中市藝文產業發展與觀光遊憩服務的重要據點。

文化局25日在「台中文化小尖兵」粉絲頁放送好消息，預告大屯郡役所今年底即將修復完成，主建築的圍籬已部份拆除。民眾卻驚見這座98年的老建築，屋頂竟是鐵皮屋加蓋！不禁讚嘆台中市政府「果真前衛時尚，走在世界尖端」、「把台灣的鐵皮屋美學發揮得淋漓盡致」。

雖然「台中文化小尖兵」強調，2006年登錄歷史建築時，原大屯郡役所屋頂早已消失，因此在取得文資審議會同意後，「用了大膽的手法再利用增建二樓，讓歷史建築使用更多可能性」。網友卻貼出郡役所資料照打臉，指東京車站的屋頂因戰爭消失，還不是看照片原樣蓋回來？中市府先是宣稱依據原有樣貌復原，事實上卻把古蹟蓋成新建案的臨時工務所，還選用最醜的鐵皮色。

▲市府先前公佈的模擬圖，修復後為黑色屋頂。（圖／台中市議員江肇國提供，2022.06.27）
▲市府先前公佈的模擬圖，修復後為黑色屋頂。（圖／台中市議員江肇國提供，2022.06.27）
也有網友認為這畫面「實在太過驚悚」，猜測不會是最終樣貌。「可能以鐵皮為底，外面貼上(仿)紅磚，最後（二樓）應該會跟一樓類似」。至於為什麼以鐵皮屋當底，「可能是原本結構強度無法承受全部用水泥與紅磚的第二層吧？」

市議員江肇國也留言：「剛剛詢問市府，市府回應類鐵皮部分是後來眷村住戶加蓋的建築。呃呃⋯所以盧式保存是融合日本時代和國民政府時代的拼裝車嗎？」市議員黃守達也說：「剛剛文資處回覆，原本大屯郡役所只有一樓，但由於當初眷村加蓋，原屋頂被拆掉了。導致建築師無從判斷原屋頂內部結構，難以直接回復原貌。」

黃偉哲視察國定古蹟三山國王廟修復工程 盼榮光再現

確診者關懷包送麻辣拌麵「辣喉嚨」　台中市政府道歉了

台中確診10連冠　罵聲中衝出老人第4劑最強涵蓋率

台積電落腳台中　3千球證恐成廢紙！蔡其昌批盧推給中央

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀