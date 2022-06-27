防制賄選作伙來！雲林移民署號召新住民齊反賄

111年地方公職人員選舉投票將在11月26日(六)舉行，為了增加新住民的民主知識，避免他們因不了解台灣法令而誤涉賄選陷阱，移民署南區事務大隊雲林縣服務站及專勤隊特別利用今（27）日家庭教育的機會，除宣導移民署最新重要政策外，特別邀請雲林縣選舉委員會，一同向在場的新住民朋友們介紹常見的賄選樣態，並搭配通譯人員解說相關法令罰則，幫助他們了解台灣選舉的注意事項，以及避免因語言及習慣的不同而誤觸法網。當天除了反賄選宣導外，選委會也特別介紹選務人員招募活動，鼓勵在場符合資格的新助民或家人踴躍報名，積極參與社會事務。
雲林縣服務站每個月皆定期舉辦家庭教育課程，目的是為了幫助新住民更快適應在台生活。今日的課程，首先由雲林縣服務站宣導防範非洲豬瘟政策以及推廣移民署多元支付便民措施，同時邀請雲林特教學校導師張如源講授夫妻共同成長及溝通之道。此外，為因應年底的地方公職人員選舉，雲林縣服務站及專勤隊也特別製作了海報及摺頁，以簡潔的圖片幫助新住民了解賄選的危害及相關罰則，更鼓勵在場民眾踴躍檢舉，最高可獲得新臺幣200萬元的獎金。當天雲林縣選委會也帶領在場新住民進行投票模擬活動及宣導選務工作，並藉此機會鼓勵在場已取得身分證的新住民踴躍報名擔任工作人員，不但可以體驗台灣的民主活動，更可為臺灣社會盡一份心力。
雲林縣服務站主任黃玟晸表示，「防制賄選，你我有責！」維護乾淨清廉的選舉環境是大家的責任，希望透過今天的宣導，能夠降低新住民誤涉賄選陷阱的風險。同時也很高興能夠邀請雲林縣選委會前來宣導，讓新住民們有機會認識日常生活中較少接觸的政治參與領域，也可幫助尚未取得身分證的新住民預習將來的投票流程及注意事項。他也提醒在場的新住民，暑假即將來臨，如有國外親友來臺旅遊或返國探親，切勿攜帶肉類產品入境，也勿請親友從國外郵寄含有豬肉產品的國際郵包，如被查獲，首次處新臺幣20萬元，第二次(含以上)將處以新臺幣100萬元罰鍰，不可不慎。對於今日的課程或是政策內容有任何問題，也歡迎撥打雲林縣服務站電話05-5345971諮詢。