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高雄校園7月1日起可採實體課　國高中開放跨縣市校外教學

▲教育局長謝文斌宣布，自7月1日起，校園暑期活動4大原則，校園可採實體課，國高中開放跨縣市校外教學。（圖／高市府提供）
▲教育局長謝文斌宣布，自7月1日起，校園暑期活動4大原則，校園可採實體課，國高中開放跨縣市校外教學。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-06-27 18:14:55

高雄市今(27)日新增3874例本土確診個案，盛行率達15%。因應整體疫情趨勢持續穩定緩降，教育局長謝文斌宣布，自7月1日起，校園暑期活動4大原則，包括各類暑期課程及活動（如課業輔導、營隊、社團、訓練等），只要經家長同意參加，得採實體方式舉辦，並應加強落實相關防疫措施。校外教學活動，國小以市內辦理為原則，國高中經學校、學生及家長共同決議後，得辦理跨縣市活動。

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▲高雄校園7／1起可採實體課，教育局公布校園暑期活動4大原則。（圖／高市府提供）
▲高雄校園7／1起可採實體課，教育局公布校園暑期活動4大原則。（圖／高市府提供）
謝文斌說，校外教學活動，國小以市內辦為原則，國高中經學校、學生及家長共同決議後，得辦理跨縣市活動。師生於居家照、居家隔離、自主防疫及入境居家檢疫期間，不得入校園。學生於確診前2日曾到校上課或參與活動該班學生及教師暫停實體課程3天，改採線上遠距教學或延期、停止辦理。

高雄市7月1日起校園暑期活動原則如下：

1. 各類暑期課程及活動（如課業輔導、營隊、社團、訓練等），經家長同意參加，得採實體方式舉辦，並應加強落實相關防疫措施。

2. 校外教學活動：國小以市內辦理為原則，國高中經學校、學生及家長共同決議後，得辦理跨縣市活動。

3. 師生於居家照、居家隔離、自主防疫及入境居家檢疫期間，不得入校園。

4. 學生於確診前2日曾到校上課或參與活動該班學生及教師暫停實體課程3天，改採線上遠距教學或延期、停止辦理。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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