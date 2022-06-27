「骨質疏鬆」也是慢性病！　當心骨折釀腸胃不適上身

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大腿骨接近骨盤末端部份我們稱之為「股骨頸」以及「腕骨」，都是日常生活中民眾不小心滑倒，可能容易造成骨折的部位，其中跌倒時手腕部手臂伸直更十分容易造成腕骨骨折，也是常見骨質疏鬆症好發的部位。醫師提醒，輕忽骨質疏鬆症帶來的影響，更有可能產生下列幾種症狀：
1. 駝背矮縮：由於脊椎骨質流失引起之骨折，呈現了所謂老態龍鍾，使得行動不變。
2. 骨折：骨骼變的十分脆弱甚至彎個腰或輕微的滑倒都會引起骨折。
3. 腸胃不適：這可能是脊椎前屈及壓迫性骨折導致胸腹部器官受壓引起。
4. 腰酸背痛：約有一半的脊椎壓迫性骨折患者深為背痛所苦。
再生與微創醫學精進 患者可保「血肉之膝」
隨著再生醫學的發展，及微創技術的精進，能提供全面性的關節照護；同時依據患者的退化程度，提供適合的治療方式。
針對中度退化且上述保守治療失效者，則可考慮接受「微創膝關節鏡清創並高位腓骨」或「脛骨切開矯正術」，仍舊能保有血肉之膝；至於已是重度變形攣縮的退化性關節炎，則需採部分或全人工膝、髖關節置換手術治療。
面對骨鬆不馬虎 預防骨折降死亡率
臺北醫學大學新國民醫院呼籲，面對「骨質疏鬆」絕對不能馬虎，若能定期追蹤就能及早預防骨折，同時治療骨鬆衍生的相關問題。確診骨鬆後的持續照護追蹤也非常重要，千萬不可自行中斷治療，以防止骨折、減少發病率和死亡率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54221
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