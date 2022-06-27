防疫蔬菜吃太少造成便秘！　醫師建議：萬人嫌棄的「三色豆」可以派上用場

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有些人可能會擔心蔬菜一旦被冷凍，就會有營養流失的問題，鍾雲霓表示，雖然冷凍蔬菜不比新鮮蔬菜來得好，但至少勝過完全不吃蔬菜。常見的冷凍蔬菜通常質地堅硬耐寒，普遍上每100g就有2g左右的纖維質，包括有花椰菜(2.7g)、紅蘿蔔(2.3g)、蘆筍(1.9g)、以及豆類。此外，鐘醫師也特別提到，幾乎萬人嫌的三色豆其實很有營養價值，其中最受民眾討厭的豌豆更是營養十足，每100g就含有8.6g的纖維質。
存放豆類時須特別注意，豆類大致上可分為蔬菜豆、蛋白質豆和澱粉豆，三種豆類：蔬菜豆熱量低、纖維高、且含有養益生菌、有助通便，包括豌豆莢、四季豆、菜豆、扁豆等；蛋白質豆則可充當肉類，每50g的豆就含有7g蛋白質，包括有黃豆、黑豆、毛豆、鷹嘴豆；而澱粉豆在營養素分類中則與白米屬於同一類，20g的新鮮澱粉豆含有15g的碳水，但比相等重量的白米多出3倍蛋白質、30倍膳食纖維，像是豌豆仁、紅豆、綠豆、皇帝豆、花豆和蠶豆等。
鍾雲霓補充，纖維質除了可以像海綿一樣在腸道中吸水，讓糞便變得濕潤柔軟外，更是腸道益菌的食物來源。
因此，鍾雲霓建議民眾，當沒有便意或持續好幾天沒有排便時，可以多攝取非水溶性膳食纖維(蔬菜)，藉由纖維增加糞便體積來刺激腸壁，有效幫助排便；當有便意卻因糞便太硬而無法順利排出時，則要多攝取水溶性膳食纖維（水果），增加糞便內含水的膠狀成分，也供腸道好菌足夠的養分來全力運作，有效幫助軟便；但若陳年積便塞得厲害，則應請教醫生，必要時藉由軟便藥或清腸藥物清腸處理。
本文經鍾雲霓醫師臉書粉專《痔瘡手術女醫師-鍾雲霓》授權報導
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