疫情大降溫！本土＋28,580例　ACIP通過：幼兒疫苗指引

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個案縣市分布
- 臺中市4,008例
- 高雄市3,888例
- 新北市3,679例
- 桃園市2,774例
- 臺南市2,503例
- 彰化縣2,026例
- 臺北市2,025例
- 屏東縣1,174例
- 雲林縣879例
- 苗栗縣798例
- 新竹縣749例
- 新竹市603例
- 嘉義縣602例
- 南投縣590例
- 宜蘭縣485例
- 花蓮縣453例
- 基隆市372例
- 嘉義市349例
- 臺東縣276例
- 澎湖縣163例
- 金門縣76例
- 連江縣17例
指揮中心指出，今日新增91例本土病例死亡個案，為57例男性、34例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、86例具慢性病史、59例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月11日至6月24日，死亡日期介於5月11日至6月24日。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天公布新增91例死亡個案事6月多來死亡人數首次降到百例以下。死亡個案中一名30多歲女性，曾接種1劑疫苗，有慢性神經系統疾病，於6月20日發燒、咳嗽就醫，PCR陽性確診，因共病住院接受治療，6月21日開始使用莫納皮拉韋治療， 在6月23日因心肺衰竭病逝。
7/1起將啟動第二輪！0-6歲學齡前幼兒「5劑免費快篩」
發言人莊人祥宣布，因應滿6個月至5歲幼兒COVID-19疫苗施打作業尚未進行，為保護幼兒健康，自今（2022）年7月1日起，將免費提供第二輪5劑家用抗原快篩試劑給學齡前幼兒（0至6歲），民眾可持2015年9月2日（含）以後出生的學齡前孩童健保卡，至各快篩實名制販售據點再免費領取一份5劑家用快篩試劑。
莊人祥說明，為提供幼兒家庭更足量的家用抗原快篩試劑，以及保障無法接種COVID-19疫苗的0-6歲幼兒健康，自6月1日實施0至6歲免費領取5劑快篩試劑政策，並於6月6日起，實施對象擴大為2015年9月2日(含)以後出生的童學齡前幼兒。
指揮中心進一步說明，無論之前是否曾領過幼兒免費快篩試劑，民眾都可於7月1日起持學齡前幼兒健保卡(2015年9月2日(含)以後出生的孩童)，至全國近5千家販售家用快篩試劑的實名制健保特約藥局及衛生所，再免費領取一份5劑家用快篩試劑，且此免費領取份數，不會計算入第三輪(7月1日起)家用快篩抗原試劑實名制的購買資格。經統計自6月1日至6月26日，至實名制健保特約藥局及衛生所領取幼兒免費家用快篩試劑的份數已逾78萬份，領取率超過6成。
指揮中心也提醒幼兒家長，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。
ACIP通過：6個月至5歲幼兒莫德納疫苗接種建議
指揮中心表示，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議於今日上午召開，會中就6個月至5歲幼兒接種莫德納 COVID-19疫苗、5至11歲基礎加強劑及追加劑接種、18歲以上民眾Novavax接種、COVID-19確診者疫苗接種，以及機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員第2次追加劑等議題進行討論。經評估疫苗臨床試驗結果、國際間疫苗安全性監測數據、疫苗有效性研究結果及國內外疫情風險，參酌各國疫苗接種政策，建議如下：
一、6個月至5歲幼兒莫德納 COVID-19疫苗接種建議：
(一) 目前國內處於社區流行階段，建議6個月至5歲幼童接種莫德納 COVID-19疫苗接種，以降低染疫後重症及死亡之風險。
(二) 經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議接種兩劑基礎劑，兩劑間隔4至8週以上。
二、5至11歲兒童COVID-19疫苗基礎加強劑及追加劑接種建議：
(一) 對於免疫不全及免疫力低下且病情穩定者建議接種基礎加強劑(與第二劑間隔28天後接種)，對象詳如附件。
(二) 對於完整接種基礎劑對象，建議於滿5個月(150天)後，接種追加劑。
三、「機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員」第二次追加劑接種建議：
(一)為降低邊境逐步開放後，新型變異株對於國內防疫之衝擊，且目前國內仍處社區流行階段，建議「機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員」可評估自身染疫風險與意願後，接種第二次追加劑。
(二)前述對象經評估自身風險後有意願接種，建議與第一次追加劑間隔5個月以上。
四、建議Novavax COVID-19疫苗使用於18歲以上民眾基礎劑、基礎加強劑，及第1次第2次追加劑接種，並可與其他廠牌交替使用。
五、 COVID-19確診者疫苗接種建議：
(一)無論先前是否具 SARS-CoV-2 感染史，建議應依各廠牌應接種劑次，完成 COVID-19 疫苗基礎劑及追加劑接種。
(二)依據現有有限資料顯示，延長SARS-CoV-2感染後接種COVID-19疫苗之間隔，可增加接種疫苗後誘發之免疫保護力，且感染後短期間重複感染機率較低，爰建議確診者可自發病日或確診日(無症狀感染者)起3個月且無急性症狀後，接種 COVID-19 疫苗。
(三)確診者若已無急性症狀且符合解隔條件，如符合下列情形，可經醫師評估適宜接種後，完成尚未完成之COVID-19疫苗劑次：
1.因工作需求、工作性質等原因導致感染風險可能增加。
2.免疫力/免疫功能低下導致感染風險增加。
3.因應入境其他國家時疫苗接種紀錄查核之需。
指揮中心強調，有關前述第一至第三點對象之疫苗接種政策實施時間，由指揮中心視疫苗供應及各地方政府衛生局接種作業安排時間，另行公布。疫苗接種為防疫工作重要一環，可降低感染後重症及死亡的風險，保全防疫量能，後續將依專家建議，規劃相關接種作業，保障國人健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54266
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