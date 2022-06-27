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猴痘潛伏期約5～21天！醫：小心這3種傳播途徑

猴痘潛伏期約5～21天！醫：小心這3種傳播途徑
猴痘潛伏期約5～21天！醫：小心這3種傳播途徑

健康醫療網

2022-06-27 17:31:00

【健康醫療網／記者林哲遠報導】近日國內出現首例境外移入猴痘個案，疾管署也於6月23日公告猴痘為第二類法定傳染病。防疫醫師陳婉青今（27）日於記者會說明，猴痘主要傳播方式上仍以「直接接觸」為主，直接接觸到病患的呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜、被污染的物品。另飛沫傳播則需在長時間面對面接觸情境下才較容易發生。

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猴痘是什麼？

陳婉青說明，猴痘為人畜共通病毒感染，潛伏期約為5到21天，通常為6到13天，其症狀包含發燒、畏寒／寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大、極度倦怠、皮疹等；發燒1至3天後會出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延致身體其他部位，四肢比軀幹更常見。皮膚病灶出現後會依班疹、丘疹、水泡、疱段變化，最終結痂脫落，整體症狀可能持續14至21天。

主要傳播方式？「直接接觸」感染為主

猴痘的傳播方式以「直接接觸」傳染為主，陳婉青表示，直接接觸感染猴痘的動物、直接接觸到病患的呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜、被污染的物品。另飛沫傳播則需在長時間面對面接觸情境下才較容易發生。

陳婉青也提醒，民眾在前往猴痘病毒動物流行地區時，應避免接觸齧齒動物和靈長類動物及生病或死亡動物，所有食物必須徹底煮熟後才能食用，避免與猴痘病患接觸，或接觸時應佩戴適當防護裝備，如有任何疑症狀，應及時就醫，並告知旅遊史與接觸史。

該打疫苗嗎？WHO：不建議大規模接種

針對疫苗接種，陳婉青指出，WHO跟大部分國家都不建議大規模接種猴痘疫苗，國際間通常建議高暴露風險職業包含，實驗室人員、醫護人員、第一線照顧者、高感染風險之密切接觸者可接種疫苗。

陳婉青強調，大多數病患不需特殊治療，必要時可提供液治療與維持營養等支持性療法，來減輕症狀和併發症，目前有數種藥物可用於治療，但僅建議嚴重病患或免疫低下者。

此外，發言人莊人祥也補充，目前指揮中心正在與藥商做相關疫苗的採購議程，主要會採購第三代天花疫苗。國內有儲備「第一代」疫苗為戰備用途，但副作用較多，暫不考慮使用，第三代疫苗則會直接拿來使用，優先施打包含照顧猴痘患者的醫護人員、實驗室人員及短時間內與個案有密切接觸者。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54267

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