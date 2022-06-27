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修復大屯郡役所讓人驚呆了！黃國書：鈦鋅板屋頂太違和

▲台中市議員黃守達認為，大屯郡役所修復過程即便一切合法，但城市美學仍是重要公共議題。（圖／黃守達臉書，2022.06.27）
▲台中市議員黃守達認為，大屯郡役所修復過程即便一切合法，但城市美學仍是重要公共議題。（圖／黃守達臉書，2022.06.27）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-27 18:09:312022-06-27 18:13:30

台中市政府修復有98年歷史的大屯郡役所，將一樓建築增為二樓，新建屋頂被網友批評「把古蹟蓋成鴿舍」。立委黃國書指出，屋頂是環保耐用材質的鈦鋅板，但形式和色調實在太像鐵皮屋，已要求文資處和建築師溝通、盡快改善。台中市政府表示，相關材質可降低結構負荷，在嘉義、高雄的古蹟修復也有使用到。

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得知大屯郡役所被網友批評像鴿舍，向中央爭取修建補助經費的立委黃國書，今（27日）下午跑到現場了解。黃國書說，日本時代的大屯郡役所是一層樓、斜屋頂，國民政府時代成了憲光7村，眷村使用者為了增加使用空間，把屋頂打掉加蓋二樓。為了紀念這段歷史背景，建築師在設計時決定整修成二層樓，經由文資審議程序合法通過。由於歷史建築並非古蹟，增建二樓沒有適法性問題。

▲大屯郡役所原本的模擬圖，原本的黑色屋頂越修越違和。（圖／台中市議員江肇國提供，2022.06.27）
▲大屯郡役所原本的模擬圖，原本的黑色屋頂越修越違和。（圖／台中市議員江肇國提供，2022.06.27）
至於最原始的模擬圖屋頂是黑色，蓋好後卻變成類似違章的鐵皮色，很多人驚呆了！黃國書表示，先前有人反映屋頂與一樓的磚紅色系不搭，他曾建議可試著調整顏色，至於屋頂材質，是可循環利用的環保型建材鈦鋅板。他表示鈦鋅板時日一久會產生鏽紅光澤，但今天實地到現場，整個畫面實在太違和，難怪會被民眾批評像鴿舍。

黃國書說，大屯郡役所一樓及內裝整修得很不錯，二樓立面尚有門窗玻璃等尚未完工，他已緊急聯絡文資處，在尊重專業的前提下和建築師討論，針對民眾觀感不佳的部份進行改善。

▲修復中的大屯郡役所，即將於8月完工驗收。（圖／台中文化小尖兵粉絲頁，2022.06.27）
▲修復中的大屯郡役所，即將於8月完工驗收。（圖／台中文化小尖兵粉絲頁，2022.06.27）
台中市文資處長李智富表示，大屯郡役所單棟工程經費約2,660萬元，立面外飾考量實用與耐久程度，採用環保可回收的鈦鋅板材，是近年來國內外文資修復常用建材，可降低歷史建築既有構造物的結構負荷。原設計者郭俊沛建築師過去修復國定古蹟如高雄中都窯場、嘉義製材所等案，皆有採用鈦鋅板材質。

對於為什麼從一層樓改成二層樓，李智富說，原屋頂早已毀損佚失，牆壁也多處損壞，為落實文資法「活用文化資產」及「再利用」精神，建築師在原建築構造的原則下將屋頂抬高，符合未來再利用的需求，也保留戰後作為眷村使用的社會環境及時代背景的意象，設計方向於107年9月文資審議會通過。

▲1924年興建的大屯郡役所為一層樓建築，廳舍主體建築延續仿古典風格，以紅磚與白灰飾帶交織。（網路資料畫面，2022.06.27）
▲1924年興建的大屯郡役所為一層樓建築，廳舍主體建築延續仿古典風格，以紅磚與白灰飾帶交織。（網路資料畫面，2022.06.27）
市議員黃守達認為，郡役所的現狀太突兀，即使一切合法、送審通過，但「作為歷史記憶承載體的大屯郡役所，仍然值得更符合原建築外觀、更美麗的外貌」。他強調文化資產本就是公共財、美感是重要公共議題，將要求文資處研議改善大屯郡役所的二樓設計，讓整個城區文史景觀，更貼近市民的期待與希望。

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