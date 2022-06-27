疫情無業種大麻！保安警察三總隊二大隊破獲大麻工廠

內政部警政署保安警察第三總隊第二大隊據報於16日，在新竹縣新豐鄉及關西鎮2棟透天民宅，查獲種植二級毒品大麻工廠，起出大麻活株144株、大麻花成品毛重16375公克、大麻種子、植物生長燈、乾燥設備及其他栽種工具等，乃將涉案的潘姓及彭姓男子帶回，偵訊後，依違反毒品危害管制條例罪嫌移送法辦。
警政署保安警察第三總隊第二大隊大隊長蔡明潭表示，該大隊於日前受橋頭地方檢察署主任檢察官李廷輝指揮偵辦案件中，另案發現有民眾在新竹地區涉嫌違法栽種第二級毒品大麻，乃與刑事警察局偵查第八大隊，新竹縣警局刑事警察大隊、橫山分局及新北市警局刑事警察大隊共組專案小組，再透過橋頭地檢署循台灣高等檢察署所制定之區域聯防機制，報請新竹地方檢察署宇股檢察官許大偉指揮偵辦，針對涉案人涉案情形進行偵蒐，分析過濾出2嫌出入處所進行監控。
蔡明潭說，犯嫌為躲避查緝，承租2棟透天民宅種植大麻，出入處均裝設兩道鐵門及監視器管控，使得警方難以監控及蒐證，經專案小組成員不分日夜持續努力偵查相關事證，確認2人種植大麻犯罪屬實，見時機成熟後，向管轄法院聲請搜索票依法查緝。
經專案小組人員持搜索票，在2嫌位於關西鎮及新豐鄉租屋處，共查獲大麻活株144株、大麻花成品毛重16375公克、大麻種子、植物生長燈、乾燥設備及其他栽種工具等，乃將涉案的潘姓及彭姓男子帶回偵辦。
蔡明潭指出，保三總隊任務雖為專責貨櫃安檢查緝危安物品，對於危害社會治安之毒品、槍枝案件，亦積極佈線查緝，並將針對各可疑管道嚴密佈控，以保障人民生命財產安全，確保社會安寧。