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降減鋼價不利因素！中鋼7月及第3季內銷盤價調降2.23%

▲中鋼公司公布今(111)年7月份及第3季內銷鋼品盤價。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼公司公布今(111)年7月份及第3季內銷鋼品盤價。(資料照／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

2022-06-27 19:30:00

中鋼公司公布今(111)年7月份及第3季內銷鋼品盤價，全產品基價平均調降2.23%，以有效降減當前影響鋼價不利因素，調整後售價均較國際鋼廠對台灣進口報價具有競爭力。

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▲中鋼公司董事長翁朝棟說明今(111)年7月份及第3季內銷鋼品盤價調降2.23%的情形。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼公司董事長翁朝棟說明今(111)年7月份及第3季內銷鋼品盤價調降2.23%。(資料照／記者黃守作攝)
中鋼公司董事長翁朝棟表示，國際政經局勢動盪不安，俄烏戰事至今持續延燒，歐美對俄連番加重經濟制裁，尤其歐盟宣布今(111)年底前，削減90%自俄國石油進口量，歐洲能源價格應聲飆漲，而中國大陸今年4月中旬起堅持動態清零政策，加嚴疫情封控，造成經濟活動全面停擺，但6月起已陸續解封，加速復工復產，大陸當局祭出「一籃子穩經濟」政策，期能有效提振房市、車市及家電產業，並擴大基礎建設，力拼下半年經濟回歸正軌運行。

翁朝棟說，國際貨幣基金組織(IMF)下調今年全球GDP經濟成長率至3.6%，受新一波本土疫情影響，行政院主計總處亦下修今年台灣GDP成長率至3.91%，且全球通膨尚未達觸頂向下跡象，美國5月CPI通膨指數8.6%，超出市場預期，創逾40年新高，美國聯準會(Fed)於6月15日宣布升息3碼，創1994年以來最大幅度，而歐洲央行(ECB)為抑制物價上漲，也同步加大升息、縮表力道，這恐對全球經濟成長造成不確定的影響。

▲中鋼公司今(111)年7月份及第3季內銷鋼品盤價調降2.23%。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼公司今(111)年7月份及第3季內銷鋼品盤價調降2.23%。(資料照／記者黃守作攝)
翁朝棟指出，中鋼公司審酌當前全球受通膨情勢嚴峻、新冠疫情反覆、俄烏戰事一時難解，以及供應鏈瓶頸等不確定因素影響，今(111)年7月份及第3季內銷鋼品盤價，仍以「順勢、合宜」的一貫原則訂價，7月盤產品部份，考量近2個月來國際大宗熱、冷軋價格急速修正，以及大陸、韓國、印度、俄羅斯低價進口貨擾市，客戶出口接單量能急遽萎縮及國內流通行情倒掛等不利因素，致7月份盤價對應市況調降(600～1500元/噸)，盼能加速今年度的鋼價築底，並協助下游客戶降本強化出口競爭力。

翁朝棟並指出，針對報價異常、破壞國內市場秩序的進口貨，中鋼已建請鋼鐵公會啟動進口監測機制，並視實際產業傷害程度，將提出反傾銷控訴，至於第3季季盤鋼品，則因相關產業，鋼結構、螺絲扣件、汽機車、家電、桶料等的市況及前景相對穩健，期能協助相關產業客戶能「穩價保庫」，以避免庫存跌價損失，並有利穩定第3季接單競爭力，因此以平盤開出。

翁朝棟強調，該公司今(111)年7月份及第3季全產品基價平均調降2.23%，盼以有效降減當前影響鋼價的不利因素，並蓄積未來成長動能，期盼今年下半年鋼市能反轉向上，以迎接第4季用鋼產業旺季的來臨。

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