降減鋼價不利因素！中鋼7月及第3季內銷盤價調降2.23%

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翁朝棟說，國際貨幣基金組織(IMF)下調今年全球GDP經濟成長率至3.6%，受新一波本土疫情影響，行政院主計總處亦下修今年台灣GDP成長率至3.91%，且全球通膨尚未達觸頂向下跡象，美國5月CPI通膨指數8.6%，超出市場預期，創逾40年新高，美國聯準會(Fed)於6月15日宣布升息3碼，創1994年以來最大幅度，而歐洲央行(ECB)為抑制物價上漲，也同步加大升息、縮表力道，這恐對全球經濟成長造成不確定的影響。
翁朝棟指出，中鋼公司審酌當前全球受通膨情勢嚴峻、新冠疫情反覆、俄烏戰事一時難解，以及供應鏈瓶頸等不確定因素影響，今(111)年7月份及第3季內銷鋼品盤價，仍以「順勢、合宜」的一貫原則訂價，7月盤產品部份，考量近2個月來國際大宗熱、冷軋價格急速修正，以及大陸、韓國、印度、俄羅斯低價進口貨擾市，客戶出口接單量能急遽萎縮及國內流通行情倒掛等不利因素，致7月份盤價對應市況調降(600～1500元/噸)，盼能加速今年度的鋼價築底，並協助下游客戶降本強化出口競爭力。
翁朝棟並指出，針對報價異常、破壞國內市場秩序的進口貨，中鋼已建請鋼鐵公會啟動進口監測機制，並視實際產業傷害程度，將提出反傾銷控訴，至於第3季季盤鋼品，則因相關產業，鋼結構、螺絲扣件、汽機車、家電、桶料等的市況及前景相對穩健，期能協助相關產業客戶能「穩價保庫」，以避免庫存跌價損失，並有利穩定第3季接單競爭力，因此以平盤開出。
翁朝棟強調，該公司今(111)年7月份及第3季全產品基價平均調降2.23%，盼以有效降減當前影響鋼價的不利因素，並蓄積未來成長動能，期盼今年下半年鋼市能反轉向上，以迎接第4季用鋼產業旺季的來臨。