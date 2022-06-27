用電大戶電價調升15% 林伯豐：不能接受、是選舉考量
經濟部今（27）日宣布，用電大戶電價漲定了！高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲電價高達15%，住宅用電1001度以上，電價調漲9%，委員會表示這次平均漲幅為8.4%。消息一出，工商協進會榮譽理事長、三三會會長林伯豐表示很難讓人接受！根本是處罰對國家經濟有貢獻的業者，還說「一般民生用電沒有漲，很明顯是選舉考量，這個大家看在心裡」！
經濟部常務次長林全能今日於記者會上宣布，委員會決議將原定平均電價2.6253元，調漲為2.8458元，漲幅為8.4%，遠超過電價單次漲幅3%天花板，林全能表示，住宅1,000度以下、小商店及低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整。高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15%，影響約2.2萬戶，至於住宅用電1,001度以上，電價將調漲9%，約1,272萬戶不調漲，此電價調整將由7月1日開始實施。
原本外傳用電大戶要調漲8%，當時已經引起部分產業界人士反彈，這次一口氣調漲15%，工商協進會榮譽理事長、三三會會長林伯豐之前就曾說，他理解電價有調漲的壓力，但要漲價應要全面調漲，而非只漲用電大戶，還說如果只漲大戶，好像在懲罰業者，勢必將導致企業出走。
而林伯豐今日回答《NOＷnews今日新聞》電訪時回應，用電大戶電價調漲15%很難讓人接受。他認為這些用電大戶，都是對台灣外貿、經濟，甚至繳稅都對國家有貢獻，政府這樣的做法有點像是處罰、處分的態度，他認為不妥。
林伯豐也講明，「這是為了選舉考量，因為一般用電沒有調，這個大家看在心裡！」許多人、許多企業不一定能夠同意，這樣做不完全正確。
再來，這次調升電價外界認為有助台電虧損為題，但林伯豐認為，台電用電成本高，是因為能源政策錯誤，是國家的能源政策錯誤，要乾淨的能源應該不能放棄核電，他指出早期台灣經濟奇蹟，電是便宜的，那時核電佔發電的30%，現在核電剩下8%，但未來又要排除。
同時，林伯豐也說，現在我們能源政策最大錯誤就是天然氣37.5%，未來要增加到50%，但台灣儲量不足會產生國安問題，這是讓產業界很擔憂的，會擔心台灣的電不夠，搞不好還會限電，如此一來，台灣投資環境將會一落千丈。