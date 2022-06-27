大戶電價調升15%　商總許舒博：9月再看有否空間調降

我是廣告 請繼續往下閱讀
其中，高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15%，但受疫情衝擊的農漁業、食品業、百貨業、餐飲業、電影院與健身房等6類不調漲。全國商業總會許舒博接受《NOWnews今日新聞》電訪時提到，他認為受疫情衝擊的內需產業應該要排除在這次調漲的名單裡，包括像五星級的國際觀光旅館。
許舒博表示，這些國際觀光旅館，因為邊境封關，這兩三年影響非常大，一般旅館反而因為國內旅遊多少有一些貼補，但國際觀光客幾乎停擺、包括商務客也停擺，國際級的觀光飯店衝擊可想而知，因此本來希望能列入不調漲的名單中，但會上委員認為不久後就要開放國門，到時候就會復甦上來，於是最終沒有列入不調漲的產業中。
至於用電大戶電價，許舒博表示，突然從產業界認為適合的3%，一下子調到15%，確實是很大衝擊，但他透露工商團體也有但書，希望下一次、9月份電價審議時，再來看看國際能源價格是否下降。因為這次電價調升，主要是因為國際能源價格，如天然氣、瓦斯、石油等價格高漲。
許舒博表示，萬一8月俄烏戰爭結束了，所有供應鏈、供貨都穩定了，國際能源價格都下跌了，是不是到時候這些用電大戶電價也能有空間調降。再來是，假設到時候能源價格真的下降，那麼其他產業也不要再動、跟著調降。「有機會調降價格，用電大戶就要優先被調降，不能要調降時，大家一起降」這樣用電大戶心態上或許不平衡，這樣做也不妥。
關於電價議題，許舒博日前表示，理解台電有調漲電價的壓力，但這兩年，出口業績好，內需卻因為疫情而萎縮，政府甚至還得編列預算幫忙中小企業度過困境，他認為，若全面調漲電價，在內需蕭條時還漲，那真的是懲罰，內需產業只會雪上加霜，也加劇通膨的壓力、帶動物價上漲，民眾消費力將大大受到影響。倘若真的要全面調漲，建議個別產業調整並要有補貼配套措施。