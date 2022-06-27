電價漲幅8.4%　經濟部：可讓台電燃料壓力減少290億

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台電進一步補充，判斷燃料價格要看燃煤日澳價格何時敲定，這次電價審議是根據下半年5到12月燃煤價格，全年平均一噸307元美元，接下來會影響多少，要視9月當時能源價格來判斷。回顧3月的電價審議會，林全能指出因燃料成本波動幅度大，因此不決議調漲，當時台電推算燃料成本將增加 1000 多億元，換算電價須調漲逾 20%，台電指出，依照目前假設的燃料價格來推估，今年燃料成本將較去年增加約 3000 億元，財務方面面臨極大壓力，推算漲幅應該會大於 20%，但此次電價調漲 8.4% 後，預估可減少約 290 億元燃料成本供應壓力，媒體提問剩下的2700億的燃料成本，是否要啟動電價平穩基金來填補？林全能說，目前已備妥電價穩定準備基金約達 400 億元，會在明年檢視台電營運、電價再按機制處理。
此次審議會花費了3個多小時決議，會後記者會也因此一延再延，對此，林全能表示，主要針對兩件事多做琢磨，第一，因燃料成本的上漲，台電目前經營狀況相當嚴峻，因此維持台電經營韌性，以及做好台電供電穩定是大家的共識，大家討論比較多的部分是電力漲價，必須強化台電穩定供電；第二，針對高壓以及特高壓電價調高至15%，工業總會認為應該要逐次3%往上調，最後也將工總這個面向的考量，在9月時做評估。
許多產業受困於疫情，外界關心電價調漲是否會更阻礙產業復甦，林全能回應，高壓、特高壓的6大類行業別，因疫情衝擊嚴重，因此列入不調整的對象，但從另外一個面向來看，電價無法完全解決產業端所面臨的問題，因此產業端體質的強化或市場能力競爭提升，要從產業端處理，「僅靠電價不調漲，是無法讓觀光旅館等產業從谷底爬出的。」
至於公共運輸產業對電價調漲的擔憂，台電說明，軌道的用電享有優惠，是以前一年度平均成本跟平均電價比例來計算，若成本低於電價，最低可使用85折優惠，今年度軌道用電包含台鐵、高鐵以及北捷，可使用95折優惠，因此無論調漲與否，今年的優惠還是會維持。
針對本次調幅對CPI影響，台電表示，對CPI直接、間接影響為增加0.043個百分點，林全能說明，2018年電價調漲3%，只排除500度以下民生、1500度以下小商店，「但這次小商店完全不調整」，連動物價相關產業也不調整，加上住宅部分調高度數門檻，推估對CPI影響較上次低，但實際對物價影響，要由行政院跨部會機制檢視監控與因應。