台積電回應用電大戶電費調升 產業更在乎穩定充足的電力
經濟部今（27）日宣布電價調漲，平均漲幅為8.4%，其中高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲電價15%。而被外界認為是用電大戶的台積電，面對媒體詢問回應，公司積極落實節能減碳，訂定全球營運100%使用再生能源的長期目標，也遵循法規，配合政府相關規範。據了解，本次電價審議委員會中雖決定用電大戶電價調升15%，但工商業界代表更希望台電提供穩定且充足的電力。
經濟部常務次長林全能今日於記者會上宣布，委員會決議將原定平均電價2.6253元，調漲為2.8458元，漲幅為8.4%。林全能表示，住宅1000度以下、小商店及低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整。高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15%，影響約2.2萬戶，至於住宅用電1,001度以上，電價將調漲9%，約1,272萬戶不調漲，此電價調整將由7月1日開始實施。
被外界視為是用電大戶的晶圓代工龍頭台積電回應，公司致力綠色製造，積極落實節能減碳相關作為，並訂定全球營運100%使用再生能源的長期目標，也遵循法規，配合政府相關規範，善盡企業社會責任。
另外，同樣是晶圓代工大廠的力積電則對外表示，調漲電價成本變高也是沒辦法的事，但企業更在乎供電的充足性與穩定性。力積電也指出公司一直致力於環境永續議題，12吋廠已透過能源管理系統（ISO50001）建置，分析能耗使用效率、尋求能源有效利用，為綠色工廠奠基。
據了解，本次電價審議委員會中，雖決定用電大戶電價一口氣調漲15%，但委員們對此有諸多討論，尤其是工商業界都希望，既然調漲電價，那麼希望台電要做好供電的穩定性，希望有穩定與充足的電力，並希望在下次9月電價審議委員會時，請台電提供強化供電穩定的相關資訊。