COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台積電回應用電大戶電費調升　產業更在乎穩定充足的電力

▲外界認為是用電大戶的台積電，面對媒體詢問電費調升15%，公司回應積極落實節能減碳，訂定全球營運100%使用再生能源的長期目標。（示意圖／NOWnews資料照）
▲外界認為是用電大戶的台積電，面對媒體詢問電費調升15%，公司回應積極落實節能減碳，訂定全球營運100%使用再生能源的長期目標。（示意圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

2022-06-27 20:36:56

經濟部今（27）日宣布電價調漲，平均漲幅為8.4%，其中高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲電價15%。而被外界認為是用電大戶的台積電，面對媒體詢問回應，公司積極落實節能減碳，訂定全球營運100%使用再生能源的長期目標，也遵循法規，配合政府相關規範。據了解，本次電價審議委員會中雖決定用電大戶電價調升15%，但工商業界代表更希望台電提供穩定且充足的電力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
經濟部常務次長林全能今日於記者會上宣布，委員會決議將原定平均電價2.6253元，調漲為2.8458元，漲幅為8.4%。林全能表示，住宅1000度以下、小商店及低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整。高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15%，影響約2.2萬戶，至於住宅用電1,001度以上，電價將調漲9%，約1,272萬戶不調漲，此電價調整將由7月1日開始實施。

被外界視為是用電大戶的晶圓代工龍頭台積電回應，公司致力綠色製造，積極落實節能減碳相關作為，並訂定全球營運100%使用再生能源的長期目標，也遵循法規，配合政府相關規範，善盡企業社會責任。

另外，同樣是晶圓代工大廠的力積電則對外表示，調漲電價成本變高也是沒辦法的事，但企業更在乎供電的充足性與穩定性。力積電也指出公司一直致力於環境永續議題，12吋廠已透過能源管理系統（ISO50001）建置，分析能耗使用效率、尋求能源有效利用，為綠色工廠奠基。

據了解，本次電價審議委員會中，雖決定用電大戶電價一口氣調漲15%，但委員們對此有諸多討論，尤其是工商業界都希望，既然調漲電價，那麼希望台電要做好供電的穩定性，希望有穩定與充足的電力，並希望在下次9月電價審議委員會時，請台電提供強化供電穩定的相關資訊。


大戶電價調升15%　商總許舒博：9月再看有否空間調降

用電大戶電價調升15%　林伯豐：不能接受、是選舉考量

調漲企業電價勢在必行？產業、工商大老意見一次看

電價漲不漲？許勝雄：8%太多、3到5%企業可接受

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀