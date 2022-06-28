日相出席G7峰會　強調台海和平穩定重要性

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岸田在G7峰會提及中國船舶航行在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）海域，入侵日本「領海」。他還指出，中國在東海進行天然氣油田的開發；並強調，不容許憑藉力量片面改變現狀的嘗試。
對於增強核戰力的中國，他認為中國應提升國防的透明度；同時也強調，台灣海峽和平穩定的重要性，呼籲G7應加強在印度太平洋地區的安全合作。
對於開發核武和彈道飛彈的北韓，岸田表示，在國際社會關注、應對烏克蘭遭受俄羅斯侵略的情況下，不能讓北韓誤以為這是對核武及飛彈的研發開了一扇窗。
在言及烏克蘭局勢時，岸田指出：「今日烏克蘭，可能是明日東亞。」日本將在5年內徹底增強防衛力（國防力），將確保相當大程度的防衛費增額。此外，在安全保障的領域方面，G7有必要密切合作，以守護依據規則的國際秩序。
針對持續侵略烏克蘭的俄羅斯，岸田稱近期將在內閣會議批准禁止進口俄羅斯生產的黃金等，追加制裁俄羅斯。他說，應避免有從烏克蘭局勢得出錯誤經驗教訓的國家。
岸田還表示，日本將在年底前修改外交和安全政策長期指針「國家安全保障戰略」等，加強日美同盟及與相關國家的合作。
對於身為聯合國常任理事國的俄羅斯侵略烏克蘭，聯合國安理會被指無法充分發揮功能。岸田表示，聯合國面臨考驗的時刻已到來，推動改革以加強功能的討論是當務之急。
日本讀賣新聞報導，岸田在G7峰會有關「基建投資」議題的討論，舉例斯里蘭卡對於中國的債務無法償還，導致將赫班托達（Hambantota）港的權益實質讓渡給中國的例子說明，G7有必要提出針對中國不公正、不透明的開發融資的應對措施。
與會的G7領導人對於中國設「債務陷阱」，擴大在開發中國家的影響力一事有著強烈危機感。與會的領導人都同意將創設一個支援開發中國家等的基礎建設投資新框架，名為「全球基礎建設與投資夥伴計畫」（Partnership for Global Infrastructure and Investment，PGII），承諾在5年內籌措總額6000億美元（約新台幣17.8兆元）私人和公共資金用以投資。
主要的投資領域包括健康、數位化、氣候變遷等，在進行環境保護等的投資時，將重視G7的共同價值觀。PGII框架被認為是在與中國價值數兆美元的「一帶一路」倡議相抗衡。
美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田等G7領導人在峰會進行討論之後，陸續發表演說。本屆G7峰會主席國德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，確信G7比較能對世界的夥伴們提出更具說服力的提案。
拜登指出，G7的投資是基於共同的價值觀，可以真正改善人類的生活。岸田也表示，日本在未來5年內將對PGII提供官民共逾650億美元的資金。他認為，若要實現「自由開放的印度太平洋」，高品質基礎建設的整備相當重要。（編輯：陳惠珍）1110627