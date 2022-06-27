吳宗憲「憂鬱症是不知足」再被點名 吳姍儒親自代父致歉
吳宗憲爸爸16日病逝，日前他收起幽默、搞笑的一面，嚴肅地向大家分享爸爸生前的偉大，吳姍儒（Sandy）昨天也發文悼念阿公，不過有網友在留言區，再提吳宗憲先前因脫口「憂鬱症是因為不知足」，而掀起爭議一事，對此，吳姍儒看到後決定代替爸爸道歉。
吳姍儒以感性、深情的文字悼念阿公，不過感動不少網友之餘，留言區卻見到一則語氣凝重的發言：「可是您的父親曾經發表憂鬱症的人，是因為不滿足這樣傷人的言論。」吳姍儒看到後，也親自道歉：「如果傷到你了，我很抱歉，每個人都有傷，每個傷都帶刺，每根刺都需要彼此原諒。」
事實上，吳宗憲當時在節目上談到此事時，吳姍儒就有明確表明立場，反駁憂鬱症是因為不知足，而是他們一定有很多受傷的地方，並鼓勵大家學會愛自己，找到自己的價值。
而值得注意的是，吳姍儒也因為阿公過世獲得不少感觸：「終於可以動筆繼續寫第二本書的下半，關於生命裡比較黑暗的部分，關於成長過程相對深刻隱晦的，其實說不定可以用幽默風趣的角度寫下來。」
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