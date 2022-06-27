工商協進會吳東亮看電價調漲 建議應有配套如免稅等措施
經濟部今（27）日宣布電價調漲，平均漲幅為8.4%，其中高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲電價15%。為此，工商協進會理事長吳東亮回應，工商界理解調高電價之必要性，當共體時艱，惟現正值夏季電價與國內疫後復甦的關鍵時刻，電價調漲恐衝擊工商產業復甦，建議政府應再思考更妥善的配套措施以為因應，如大宗物資進口關稅的降稅、免稅措施延長至今年年底等。
工商協進會理事長吳東亮表示，國際油價雖受地緣政治的影響居高不下，惟隨著美國及OPEC+持續增產，油價上漲壓力似有所緩解，且現階段停滯性通膨預警升高，今年內是否再次調漲電價，宜審慎深入考量。
吳東亮進一步指出，電價調漲牽動國內物價，惟通膨仍受國際糧食短缺與原物料走升等因素影響，建議大宗物資進口關稅的降稅、免稅措施延長至今年年底，且儘可能緩升利率、穩定匯價，緩解物價上漲壓力。
另外，吳東亮也點出充裕及穩定的供電是工商界關切的議題，未來幾年台灣電力需求年增率預計達2.5%，短期內仍希望政府考慮將現有火力、核電等基載機組延役，維持穩定供電。長期而言，政府的能源政策應考量節能減碳與電力安全平衡發展，調整電力供需結構，提供工商界誘因，化危機為轉機，建立多元供電的可能性，例如太陽能發電的擴充、新一代核能、地熱等技術，強化能源供給韌性。