COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「和泰 MaaS 數據黑客松」百萬獎金廣邀各位共創移動未來！

▲ 「和泰 MaaS 數據黑客松」百萬獎金廣邀各位共創移動未來！
▲ 「和泰 MaaS 數據黑客松」百萬獎金廣邀各位共創移動未來！

2GameSome - 有車賞

2022-06-27 22:25:00

為響應日本豐田（Toyota）推動MaaS（Mobility as a Service）移動服務新策略，致力於服務每一位有「移動需求」的顧客，和泰集團2020年起大舉投入MaaS發展，創建集團數位服務生態系，現已實現透過單一帳號，結合和泰Pay數位支付與和泰Points點數的發行，串聯iRent、yoxi等移動服務。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為進一步瞭解消費者對移動服務的想像與期待，集團首次舉辦 MaaS 數據黑客松活動，除釋出內部珍貴移動服務數據外，更提供百萬總獎金註1作為提案獎勵，徵件期間從即日起至 10 月底，全國年滿 18 歲以上群眾可前往發揮創意，打造屬於自己的智慧移動服務。

今年「和泰MaaS數據黑客松」以「結合智慧科技與共享經濟數據」作為主題，攜手台灣微軟合作舉辦，鼓勵參賽者應用和泰 MaaS 數據及外部 Open Data，結合 AI、Data Analysis 等應用技術，提出新世代移動服務創新解決方案。活動 6/27 正式起跑，賽制依序分為「初賽-報名書審」、「複賽-提案實作」、「決賽-成果發表」三階段，透過商業/新創/資料科學等專業領域業師 １ 對 １ 輔導及培力工作坊形式，並輔以微軟線上專業雲端課程，加速團隊完善提案實作，展現最佳成果。

虛實整合，沉浸式體驗和泰 MaaS 生態系》

為使大眾更加瞭解和泰集團 MaaS 生態系，特別透過虛擬社交平台 Gather Town 建置「MaaS 智慧城」，邀您化身為智慧城市研究員，在復古遊戲風格打造的虛擬街區裡與各地研究員互動交流，一起探索 iRent/yoxi/和泰數位服務等主題館。智慧城內設有MaaS集章任務，只要完成各主題館的知識問答挑戰並報名參賽成功，即可免費獲得 iRent 時數券與 yoxi 乘車金。

「MaaS智慧城」邀民眾揪團探索和泰集團生態系、挑戰MaaS集章任務，一起拿免費好禮。
「MaaS智慧城」邀民眾揪團探索和泰集團生態系、挑戰MaaS集章任務，一起拿免費好禮。
《賽事吉祥物化身限量 NFT，只送不賣等你來拿》

為紀念首次舉辦「和泰 MaaS 數據黑客松」，本次活動加碼推出時下最夯的限量 NFT 盲盒，只送不賣！以賽事原創吉祥物「馬思」為主角，設計 8 款獨特又酷炫馬思 NFT，每款馬思 NFT 分別對應不同的賦能獎項(包含 yoxi 乘車卷、iRent汽車時數及和泰 Points 等)，最強賦能可獲得「和泰 Points 10,000 點」！只要報名繳件並審核通過即可獲得1個盲盒，推廣他人參賽還有機會收集更多盲盒，累積越多中獎機率愈高註2，數量有限，送完為止。

多款不同等級「馬思 NFT」 最強賦能可獲得和泰 Points 10,000 點。
多款不同等級「馬思 NFT」 最強賦能可獲得和泰 Points 10,000 點。
活動報名期間從 6 月 27 日至 10 月 31 日截止，8 月 31 日前早鳥報名參賽再加贈 1 個 NFT 盲盒。更多活動詳情可至活動官網查詢，「和泰 MaaS 數據黑客松」~邀你共創 移動未來~ 活動官網：https://ht-hackathon.tw

註1：本賽事獎金詳細辦法及須知，請參閱活動官網說明。

註2：MaaS NFT 賦能獎項與活動相關辦法，請參閱活動官網說明。

Toyota 持續贊助郭婞淳 全力備戰 2024 巴黎奧運

全力致勝，2022 年利曼 24 小時耐力賽

LMDh 原型車在 Goodwood 與車手共同登場 保時捷將以全新 963 賽車角逐全球賽事

四轉子引擎聲浪重現利曼賽道！Mazda 787B 獲邀利曼經典賽展演

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀