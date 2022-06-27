▲ 「和泰 MaaS 數據黑客松」百萬獎金廣邀各位共創移動未來！

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今年「和泰MaaS數據黑客松」以「結合智慧科技與共享經濟數據」作為主題，攜手台灣微軟合作舉辦，鼓勵參賽者應用和泰 MaaS 數據及外部 Open Data，結合 AI、Data Analysis 等應用技術，提出新世代移動服務創新解決方案。活動 6/27 正式起跑，賽制依序分為「初賽-報名書審」、「複賽-提案實作」、「決賽-成果發表」三階段，透過商業/新創/資料科學等專業領域業師 １ 對 １ 輔導及培力工作坊形式，並輔以微軟線上專業雲端課程，加速團隊完善提案實作，展現最佳成果。
《虛實整合，沉浸式體驗和泰 MaaS 生態系》
為使大眾更加瞭解和泰集團 MaaS 生態系，特別透過虛擬社交平台 Gather Town 建置「MaaS 智慧城」，邀您化身為智慧城市研究員，在復古遊戲風格打造的虛擬街區裡與各地研究員互動交流，一起探索 iRent/yoxi/和泰數位服務等主題館。智慧城內設有MaaS集章任務，只要完成各主題館的知識問答挑戰並報名參賽成功，即可免費獲得 iRent 時數券與 yoxi 乘車金。
《賽事吉祥物化身限量 NFT，只送不賣等你來拿》
為紀念首次舉辦「和泰 MaaS 數據黑客松」，本次活動加碼推出時下最夯的限量 NFT 盲盒，只送不賣！以賽事原創吉祥物「馬思」為主角，設計 8 款獨特又酷炫馬思 NFT，每款馬思 NFT 分別對應不同的賦能獎項(包含 yoxi 乘車卷、iRent汽車時數及和泰 Points 等)，最強賦能可獲得「和泰 Points 10,000 點」！只要報名繳件並審核通過即可獲得1個盲盒，推廣他人參賽還有機會收集更多盲盒，累積越多中獎機率愈高註2，數量有限，送完為止。
活動報名期間從 6 月 27 日至 10 月 31 日截止，8 月 31 日前早鳥報名參賽再加贈 1 個 NFT 盲盒。更多活動詳情可至活動官網查詢，「和泰 MaaS 數據黑客松」~邀你共創 移動未來~ 活動官網：https://ht-hackathon.tw
註1：本賽事獎金詳細辦法及須知，請參閱活動官網說明。
註2：MaaS NFT 賦能獎項與活動相關辦法，請參閱活動官網說明。