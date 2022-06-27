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Toyota 持續贊助郭婞淳 全力備戰 2024 巴黎奧運

▲ Toyota 持續贊助郭婞淳 全力備戰 2024 巴黎奧運
▲ Toyota 持續贊助郭婞淳 全力備戰 2024 巴黎奧運

2GameSome - 有車賞

2022-06-27 22:25:00

Toyota 自 2017 年起成為國際奧委會及殘奧會的全球合作夥伴，Toyota 台灣總代理和泰汽車自 2019 年起贊助舉重女將郭婞淳，婞淳於東京奧運勇奪台灣首面金牌，以強大的婞念，帶我們一起見證永不放棄的台灣精神，讓世界看見台灣。身為產業領導品牌的 Toyota，宣布將挹注資源，持續贊助舉重女將郭婞淳，讓選手能專注訓練，無後顧之憂備戰 2024 巴黎奧運。

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「出走吧！我的自主婞練」舉重女神郭婞淳 與 Toyota Corolla Cross GR Sport 一起征服挑戰，成就夢想。
「出走吧！我的自主婞練」舉重女神郭婞淳 與 Toyota Corolla Cross GR Sport 一起征服挑戰，成就夢想。
受新冠肺炎疫情影響，今年重點賽事杭州亞運延期舉辦，婞淳將目標鎖定年底舉重世錦賽全力備戰。要維持身心巔峰，就必須隨時處於備戰狀態，在日常生活中鍛鍊自我。Toyota Corolla Cross GR Sport 與持續突破、不斷淬鍊的舉重女神郭婞淳，一起至山林中移地訓練，放慢內心的節奏，醞釀更強大的力量。「出走吧！我的自主婞練」可至 Toyota 官方 IG  (https://www.instagram.com/toyotatw/) 一窺婞淳的訓練日常，與婞淳一起隨婞探索，以沉穩姿態征服每個挑戰。也期望能鼓舞大眾Start Your Impossible，在追求夢想的路上永不妥協，超越自我極限，啟動無限潛能。

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