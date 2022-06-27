▲ 全力致勝，2022 年利曼 24 小時耐力賽

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在利曼 24 小時耐力賽，時間決定成敗。車手們必須與時間賽跑，爭分奪秒，每一 圈都全力以赴。今年的比賽結束後，獲勝車手登上領獎台，捧起利曼 24 小時耐力賽獎盃，並獲頒一枚鐫刻特殊字樣的 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona （蠔式恒動宇宙計型迪通拿）腕錶，以表彰其堅持不懈、全力以赴勇奪冠軍的可貴精神。三度折桂的豐田車隊車手布蘭登.哈特利（Brendon Hartley）感歎道：「今天駕車越過終點時，感覺非常特別。我們車隊能夠問鼎，離不開所有隊員的努力，我只是貢獻了自己的一份力量。我的妻子帶著六個月大的女兒見證了我奪冠後喜極而泣的瞬間。雖然她可能不會記得，但我已經許諾將獲頒的勞力士腕錶送給她。」
利曼 24 小時耐力賽秉承深厚傳統，亦不懈追求卓越表現與技術革新。車手需克 服極端條件，在 13.626 公里的超長賽道上奮勇角逐，因此迅速找到可靠的解決方案至關重要。而事實也證明，這項漫長艱鉅的賽事是測試尖端技術的理想場所。今年，擁有 99 年悠久歷史的利曼 24 小時耐力賽首次引入 100% 可再生燃料，氫電混合動力原型車亦在賽前首次亮相賽道。
2023 年 6 月 10 日至 11 日，利曼 24 小時耐力賽將隆重慶賀其百週年。作為史上獲譽至豐的車手，勞力士代言人湯姆.克里斯滕森（Tom Kristensen）將擔任 2023 年利曼 24 小時耐力賽暨百年慶典的宣傳大使。展望此次盛事，湯姆.克里 斯滕森表示:「利曼 24 小時耐力賽充滿傳奇色彩，譜寫了近百年的輝煌歷史，見證了無數非凡故事。這項比賽舉足輕重，與時俱進，眾多汽車製造商都期盼在 2023 年重返賽道，相信亦有許多新車隊和車手踴躍參賽。屆時，身為勞力士大家庭的一員，我將有幸回顧職業生涯，重燃對賽車運動的熱愛。」
為歡慶百年盛典，賽事主辦方正著手設計一款特製獎盃，並將於全球各地的一系列賽車運動中亮相，在回溯往昔的同時展望未來。今年 8 月 21 日(星期日)， 這座獎盃將於美國加州的圓石灘車展（Pebble Beach Concours d’Elegance®）正式 揭曉，隨後送往與勞力士密切合作的其他賽事，包括英國西薩塞克斯郡的古德伍德古董車盛會（Goodwood Revival），最終於 2023 年 6 月回歸利曼薩爾特賽道，亮相利曼 24 小時耐力賽。