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全力致勝，2022 年利曼 24 小時耐力賽

▲ 全力致勝，2022 年利曼 24 小時耐力賽
▲ 全力致勝，2022 年利曼 24 小時耐力賽

2GameSome - 有車賞

2022-06-27 22:25:00

經過連續 24 小時的激烈角逐， 豐田車隊（Toyota Gazoo Racing）問鼎第 90 屆利曼 24 小時耐力賽(24 Hours of Le Mans)，實現五連冠。當地時間週日下午 4 點，在現場觀眾的熱情助威下， 8 號原型車在利曼薩爾特賽道率先衝線。近百年來，這項世界傳奇耐力賽始終引 領創新前沿，今年的賽事亦為這項運動開啟新篇章。勞力士支持高水準賽車運動，自 2001 年起擔任利曼 24 小時耐力賽的大會指定時計，而後又與國際汽聯世界耐力錦標賽（FIA World Endurance Championship, WEC）建立了合作關係。

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今年，大賽在萬里晴空下啟幕，眾多傑出車手駕駛賽車馳騁於溫度飆升的賽道， 歷經持續 24 小時的艱辛考驗。四個組別共有 62 輛車參賽，從白晝駛至黑夜。豐田車隊的兩輛賽車一路領先，二者戰況膠著，差距僅有數秒。而隨著利曼薩爾 特賽上旭日升起，車手的心力及體力都開始透支，比賽狀況頻發。36 號車來自今 年領跑世界耐力錦標賽的 Alpine Elf 耐力車隊，在遭遇嚴重事故後繼續參與角逐; 而利曼 GT 耐力賽職業組（LMGTE Pro），科爾維特車隊（Corvette Racing）的 64 號車在突發碰撞後，丟失了領先優勢。豐田車隊包攬超級超跑組(Hypercar)冠亞 軍，Jota Sport 車隊的 38 號 ORECA 07-Gibson 賽車在競爭激烈的利曼原型車 2 組（LMP2）中突出重圍，一舉奪冠。保時捷車隊的 91 號車 911 RSR 全程表現穩 定，在利曼 24 小時耐力賽利曼 GT 耐力賽職業組中輕鬆折桂，而 TF Sport 車隊 33 號車 Aston Martin Vantage AMR 則在利曼 GT 耐力賽業餘組（LMGTE Am）中奪得殊榮。

利曼薩爾特賽道連續24小時激烈角逐。
利曼薩爾特賽道連續24小時激烈角逐。
在利曼 24 小時耐力賽，時間決定成敗。車手們必須與時間賽跑，爭分奪秒，每一 圈都全力以赴。今年的比賽結束後，獲勝車手登上領獎台，捧起利曼 24 小時耐力賽獎盃，並獲頒一枚鐫刻特殊字樣的 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona （蠔式恒動宇宙計型迪通拿）腕錶，以表彰其堅持不懈、全力以赴勇奪冠軍的可貴精神。三度折桂的豐田車隊車手布蘭登.哈特利（Brendon Hartley）感歎道：「今天駕車越過終點時，感覺非常特別。我們車隊能夠問鼎，離不開所有隊員的努力，我只是貢獻了自己的一份力量。我的妻子帶著六個月大的女兒見證了我奪冠後喜極而泣的瞬間。雖然她可能不會記得，但我已經許諾將獲頒的勞力士腕錶送給她。」

冠軍得主將捧起利曼 24 小時耐力賽獎盃，並獲頒鐫刻特殊字樣的 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona（蠔式恒動宇宙計型迪通拿）腕錶。
冠軍得主將捧起利曼 24 小時耐力賽獎盃，並獲頒鐫刻特殊字樣的 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona（蠔式恒動宇宙計型迪通拿）腕錶。
利曼 24 小時耐力賽秉承深厚傳統，亦不懈追求卓越表現與技術革新。車手需克 服極端條件，在 13.626 公里的超長賽道上奮勇角逐，因此迅速找到可靠的解決方案至關重要。而事實也證明，這項漫長艱鉅的賽事是測試尖端技術的理想場所。今年，擁有 99 年悠久歷史的利曼 24 小時耐力賽首次引入 100% 可再生燃料，氫電混合動力原型車亦在賽前首次亮相賽道。

2023 年 6 月 10 日至 11 日，利曼 24 小時耐力賽將隆重慶賀其百週年。作為史上獲譽至豐的車手，勞力士代言人湯姆.克里斯滕森（Tom Kristensen）將擔任 2023 年利曼 24 小時耐力賽暨百年慶典的宣傳大使。展望此次盛事，湯姆.克里 斯滕森表示:「利曼 24 小時耐力賽充滿傳奇色彩，譜寫了近百年的輝煌歷史，見證了無數非凡故事。這項比賽舉足輕重，與時俱進，眾多汽車製造商都期盼在 2023 年重返賽道，相信亦有許多新車隊和車手踴躍參賽。屆時，身為勞力士大家庭的一員，我將有幸回顧職業生涯，重燃對賽車運動的熱愛。」

為歡慶百年盛典，賽事主辦方正著手設計一款特製獎盃，並將於全球各地的一系列賽車運動中亮相，在回溯往昔的同時展望未來。今年 8 月 21 日(星期日)， 這座獎盃將於美國加州的圓石灘車展（Pebble Beach Concours d’Elegance®）正式 揭曉，隨後送往與勞力士密切合作的其他賽事，包括英國西薩塞克斯郡的古德伍德古董車盛會（Goodwood Revival），最終於 2023 年 6 月回歸利曼薩爾特賽道，亮相利曼 24 小時耐力賽。


勞力士代言人湯姆．克里斯滕森（Tom Kristensen）現身 2022 年利曼 24 小時耐力賽。
勞力士代言人湯姆．克里斯滕森（Tom Kristensen）現身 2022 年利曼 24 小時耐力賽。

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