▲ LMDh 原型車在 Goodwood 與車手共同登場 保時捷將以全新 963 賽車角逐全球賽事

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保時捷賽車運動部門副總裁 Thomas Laudenbach 強調：「在 2022 年上半年完成 7,889 公里測試後，我們仍以非常好的步調，持續為下一個賽季進行準備。全新保時捷 963 將會延續傳奇的 917、935、956、962 和 919 Hybrid 等賽車的豐功偉業。我相信保時捷賽車在工程和科技佔有重要的一席之地，並且已建立完善的團隊結構，幫保時捷在激烈競爭中獲勝做好萬全的準備。」
保時捷 963 將於 2023 年 1 月以美國 Daytona 24 小時耐力賽做為首次正式出賽的舞台；同時，FIA 世界耐力錦標賽也已經開放測試，被視為今年即將展開的世界錦標賽事的前哨站。Porsche Penske Motorsport 車隊更打算在今年 11 月於巴林站賽季最後一輪賽事中進行非競賽型預演。
保時捷全球賽車運動 LMDh 專案總監 Urs Kuratle 表示：「過去的幾個月裡，保時捷賽車運動部門和 Penske 車隊的員工共同組成 Porsche Penske Motorsport 車隊，成為一支高效率且專業的團隊。四部賽車由頂尖的車手團隊駕駛，我們和長期合作的夥伴包含輪胎供應商 Michelin 和底盤製造商 Multimatic 之間搭配的完美無缺。保時捷 963 預計在今年秋天通過認證。但在此之前，我們希望能透過測試取得進展並獲得更多資訊，我們迫不及待地想見到它首次登場。」
將參賽 FIA 世界耐力錦標賽和 IMSA WeatherTech 跑車錦標賽的車手包括經驗豐富的法國籍車手 Kévin Estre、丹麥籍 Michael Christensen、德國籍 André Lotterer、比利時籍 Laurens Vanthoor、澳洲籍 Matt Campbell、法國籍 Mathieu Jaminet，以及兩位曾獲 WeatherTech 跑車錦標賽冠軍的美國籍車手 Dane Cameron和巴西籍車手 Felipe Nasr。在開發階段初期，法國籍測試車手 Frédéric Makowiecki 扮演了至關重要的角色：一月份在魏薩首次亮相時，他駕駛保時捷 963 在模擬賽中完成了第一圈。出戰其它耐力賽包括Daytona、 Sebring 和有著小利曼之稱的 Road Atlanta 等賽事的車手名單等相關資訊將於稍後發布。
Porsche Penske Motorsport 車隊共有三座重要據點，在美國北卡羅來納州穆爾斯維爾和德國曼海姆的基地共有四部 963 賽車，而位於德國巴登符騰堡的世界耐力錦標賽基地，前身為 Penske Automotive 的保時捷中心，則以最先進的建築標準建造，這三個高科技中心能進行近乎同步的即時數據交換。世界耐力錦標賽團隊則預計於今年秋天進駐曼海姆基地。
Porsche Penske Motorsport 車隊常務董事 Jonathan Diuguid表示：「不僅民眾對我們有很高的期望，過去曾一起在賽車運動史上達成傲人成就的保時捷和 Penske 車隊亦是。」Diuguid 和 Penske 車隊賽事總監Travis Law 將帶領 Porsche Penske 車隊，直接監督和管理FIA 世界耐力錦標賽和 IMSA WeatherTech 跑車錦標賽兩個專案。FIA 世界耐力錦標賽團隊的日常作業將由總經理 Bernhard Demmer和車隊經理 Francis Schammo管理，另一位車隊經理 Joel Svensson 將負責北美的 IMSA 錦標賽事。
為符合 LMDh 規定，保時捷 963 採用由加拿大高科技公司 Multimatic 新開發的 LMP2 等級賽車底盤，並由Bosch、Williams Advanced Engineering 和 Xtrac 提供標準混合動力零組件。動力系統核心仰賴一具 4.6升 V8 雙渦輪增壓引擎，該引擎源自於 918 Spyder 油電混合跑車。它的 DNA 可以追溯到 RS Spyder 賽車，為保時捷和 Penske 車隊在 2005 年至 2008 年間贏得許多勝利。全新保時捷 963 的設計承襲 1980 年代的 956 和 962 兩款經典車型，尾部的貫穿式尾燈與最新款 992 代 911 的鮮明特徵相呼應，並以白、紅、黑相間的設計向保時捷戰功彪炳的賽車致敬。此外，另一項傳統依然存在：全新保時捷 963 將從比賽的第一年開始提供給客戶賽車隊，第一批購入保時捷的客戶賽車隊將在未來幾天內發表他們的計劃。
保時捷963 預計參加的FIA 世界耐力錦標賽和 IMSA WeatherTech 跑車錦標賽，包括世上兩個最長距離的賽事 - 利曼24小時耐力賽與 Daytona 24小時耐力賽，以及 Sebring 12 小時耐力賽等經典賽事。Porsche Penske Motorsport 車隊將與通過驗證的強悍夥伴聯手合作，包含長期合作的輪胎製造商Michelin 與 ExxonMobil旗下的Mobil1 品牌；模擬軟體公司 Ansys則作為官方技術合作夥伴，為團隊提供解決方案，擁有多家子公司和品牌的Penske Corporation亦是官方合作夥伴之一。Multimatic 依其開發和工程專業成為技術合作夥伴；豪華製錶商TAG Heuer為 Porsche Penske Motorsport 官方計時合作夥伴；車隊服裝合作夥伴則為 Hugo Boss ，而運動服飾品牌 Puma 則是防火賽車服的合作夥伴，與多家一級品牌共同攜手打造 Porsche Penske Motorsport 車隊。