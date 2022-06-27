▲ 四轉子引擎聲浪重現利曼賽道！Mazda 787B 獲邀利曼經典賽展演

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回顧 1991 年第 59 屆利曼 24 小時耐力賽，Mazda 787B 能在號稱世界上最艱難賽事之一的利曼 24 小時耐力賽，為日本車廠贏得第一座冠軍殊榮，這樣的歷史紀錄除了永久流傳在這條經典賽道上之外，Mazda 787B 的重要心臟­轉子引擎，更代表著 Mazda 品牌 DNA-「挑戰者精神」的徹底實踐。Mazda 787B 致勝的關鍵因素，除來自於車手們的絕佳團隊默契與駕駛技術外， Mazda傲視車壇的轉子引擎科技實屬功不可沒；這輛車號 55、底盤編號 787B-002 的 Mazda 787B，無疑是當代轉子引擎的巔峰代表之作，核心搭載排氣量為 2,616 c.c. 的四轉子賽車專用引擎（R26B），輸出性能可達 700ps / 9,000rpm，搭配重量只有 830kg 車身的強勁實力，在位於法國薩爾特省利曼長 13.6 公里的著名賽道—拉薩特賽道（Circuit de la Sarthe）繞行達 362 圈後，Mazda 787B 不僅成功創下 4,923 公里耐力長征紀錄，更順利奪得當年利曼 24 小時耐力賽的冠軍寶座。





利曼經典賽早前受到新冠疫情影響而取消賽事，2022 年能再恢復舉辦，對全球經典賽車迷來說無疑是一大盛事，而這部橘黃和綠色相間配色的 55 號賽車，成為 Mazda 歷史中至高的經典傳奇，30 年間每每於各種經典賽道活動短暫現身時，其獨特且高昂的轉子引擎咆嘯聲浪依然讓許多車迷感動不已。





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