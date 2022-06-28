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《全明星》大變動！蔡尚樺突請辭播報　超狂新領隊參戰

▲蔡尚樺（右）宣布退出《全明星運動會》播報工作。（圖／翻攝蔡尚樺IG）
▲蔡尚樺（右）宣布退出《全明星運動會》播報工作。（圖／翻攝蔡尚樺IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-28 00:05:00

台視、三立運動實境節目《全明星運動會》前三季播出後，帶出全民體育風潮，受到金鐘獎的肯定，第四季正緊鑼密鼓籌備中，至今共有超過200位明星藝人報名，其中更不乏知名度較高的明星，而本季徵選標準改變，與以往較不同，挑選以體能狀態與運動風度為首要決選條件，目前挑選的超級新秀都有可能大破前三季締造的高紀錄。

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▲蔡尚樺宣布請辭《全明星運動會》播報工作。（圖／三立提供）
▲蔡尚樺在《全明星運動會》表現有目共睹。（圖／三立提供）
《全明星運動會》第四季將有全新賽制，競賽加倍刺激，賽事將經過三輪比賽，包括循環賽、資格賽、再進入冠軍賽。循環賽三隊將彼此交互對戰，最高積分者保送冠軍戰，資格賽則是積分排名二、三之隊伍進入資格賽爭搶冠軍賽對戰資格。此外，本季將新增黃隊強勢參戰，形成三隊共鬥，藍、紅領隊分仍由錢薇娟、江宏傑繼續擔任，新增的黃隊則由台灣首位美國職棒登場左投、棒球國手郭泓志擔任。

▲錢薇娟（左）與江宏傑（右）續任《全明星運動會》領隊。（圖／三立提供）
▲錢薇娟（左）與江宏傑（右）續任《全明星運動會》領隊。（圖／三立提供）
▲郭泓志加入《全明星運動會》，再掀運動新戰局。（圖／三立提供）
▲郭泓志加入《全明星運動會》，再掀運動新戰局。（圖／三立提供）
而節目中負責賽事播報的徐展元與蔡尚樺兩人搭檔合作無間，特別是蔡尚樺的成長，網友覺得她對這份工作很用心，雖然無體育底但感覺有做功課，也需要一些非專業出身的觀點，還會私下問選手的練習狀況，喜歡蔡尚樺會補充兩隊訓練等場外資訊、帶氣氛幫助觀眾進入狀況。而本季開賽前蔡尚樺請辭播報工作，她在工作上另有新規劃，因此暫別了全明星這個大家庭，製作單位緊急尋找接替人手。


蔡尚樺表示從不夠了解體育，到有機會參與《全明星運動會》，她做了很多的功課，也感謝製作單位青睞她的口條還有主持的方式，因為這節目讓她更受到矚目。蔡尚樺記得每次彩排都會參加，三季下來也讓自己變得更喜歡運動，她也笑說現在運動知識夠了，接著就應該加強運動細胞。

▲徐展元與蔡尚樺（左）在《全明星運動會》節目負責賽事播報，兩人搭檔合作無間。（圖／三立提供）
▲徐展元與蔡尚樺（左）在《全明星運動會》節目負責賽事播報，兩人搭檔合作無間。（圖／三立提供）
蔡尚樺在臉書也同步公布訊息，表示「我從全明星運動會畢業囉！很榮幸能參與這麼優質熱血的節目，也謝謝電視台和節目台前幕後的夥伴們，讓我開發了自己的不同面向和更多可能。在全明星的階段性任務完成，也祝福改版後的第四季維持高流量高收視！我不會停止對體育領域的熱情，將會用不同的方式延續與貢獻，接下來也會迎向一個更大的挑戰，請大家拭目以待！」

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