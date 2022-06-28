NOW早報／恭喜玄彬當爸！40歲孫藝真宣布懷孕：我好激動

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孫藝真日前分享生活照，被發現肚子凸起飄孕味，全網包含媒體猜測懷孕，卻遭經紀公司否認；昨孫藝真親自報喜，大聲宣布「好消息」證實懷孕。
孫藝真寫下：「大家過得好嗎？我過得很好^^今天要跟大家說一個謹慎又開心的好消息，我們迎來了新的小生命。雖然有點不知所措，但我現在擔心又激動，也因為身體的變化實實在在感受每一天。雖然這是一件感謝的事，但因為要很小心，所以還沒跟身邊的人說這件事，因此我們就晚了一點，跟同樣在等待消息的粉絲和周遭的人傳達，我們會好好守護這來到我們身邊的珍貴小生命，也希望大家能好好守護你們生命中的珍貴的東西，健健康康度過每一天，大家要幸福喔。」
孫藝真公開喜訊後，貼文瞬間湧進24萬人按讚祝福，紛紛表示「天啊恭喜！」、「我真的很替你們感到高興」、「願上帝保佑你們有一個健康的寶寶」、「姊姊真的太幸福了」。
重機網紅「千字遺書」曝！一年後竟成真：下輩子會戒騎車
本（6）月25日，一名重機騎士，騎車行經苗栗經國路模型飛機場附近路段，先撞上停在路邊的機車後，再撞上行道樹，當場失去呼吸心跳，經緊急送醫仍傷重不治。警方依據重機車身上所貼IG帳號，發現死者為23歲的閻姓男子，據悉，他在重機界小有名氣，追蹤者多達1.6萬人，而他一年前就曾在個人IG上寫過「千字遺書」，他在文中提到，他一直都知道騎車很危險，他也擔心「沒辦法跟心愛的人道別就這樣離開了」，也寫下「如果哪天我走了，這篇文能讓大家記得我」，沒想到卻在1年後一語成讖、讓人相當感嘆。
閻男熱愛騎車，在他所經營的IG內，一張張與愛車的合影，不難看出他對重機的熱愛，而他也在去年6月15日，寫下一篇長文，開頭就提到「其實一直很想做一件事，這也不算突破，就是記錄自己、也能說留下自己」。
閻男說，「騎車我一直都知道很危險」，也提到，在台灣騎車你不去撞別人別人也會來撞你，「其實有在騎車的當下我都一直在想會不會哪一天，我沒辦法跟心愛的人道別，就這樣離開了，會不會哪一天我跨上車就再也沒下車過，會不好（會）哪一天我說往哪裡騎，到了才發現目的地是天堂，會不會哪一天說好幾點回家，卻再也回不了家…」。
閻男在文中也自嘲「一開始會很避諱覺得自己這樣說很不吉利」，但想想決定在網路上做一下真正的自己，就私底下寫著一封信，也不知道什麼時候會用到，不如就在網路上，寫一封能放很久也能讓大家知道目前的他在想什麼的「如果哪天我走了這篇文能讓大家記得我，能讓我的家人知道 我現在有想到他們，能讓我愛的人知道 我有提早跟他們道別，能讓在乎我的人 先知道我很在乎他們」。
該篇長文除了對家人訴說內心話之外，閻男也表達他的歉意「很抱歉留下悲傷還有難過給你們」、「我只是提早到達目的地」，最後也向女友表示「下輩子回來我會戒騎車，改成喜歡上打電動，如果我們還沒結婚下輩子回來娶你」。
網友紛紛湧入該則貼文留言哀悼，「兄弟一路好走」、「約好了下輩子還要一起騎車」、「祝福你好好保佑你愛的人及重要的人，讓他們能夠有勇氣繼續走下去」、「現在你就好好去當小天使吧，守護你熱愛的重機」。
今日天氣／高溫炎熱「紫外線強」！午後仍要注意強雷陣雨
中央氣象局預報，今（28）日全台各地一樣是多雲到晴的天氣，和昨日相當類似，但東部地區出現局部短暫陣雨機率比昨日更高，其他地區則是將有午後強雷陣雨的機率，中南部全域降雨機率高，而北部地區則以山區為主，山區雨勢也較大，需要出門的民眾記得留意變天。
氣溫方面，今日全台高溫約落在32至35度之間，但花東地區、南部近山區或河谷地區有局部36度以上高溫的機率，氣象局也對此發出高溫資訊警示。
猴痘3大傳播途徑曝！病程最長21天 皮膚結痂脫落才痊癒
猴痘疫情延燒，截至6／26全球54國家都有猴痘個案傳出，台灣也有1位從德國返台的25歲男性罹患首例猴痘；疾病管制署防疫醫師陳婉青說明，猴痘3大傳播方式與因應措施。
陳婉青表示，猴痘是人畜共通的病毒感染，病毒感染潛伏期約為5-21天，通常為6-13天，通常會建議潛在感染者要觀察到21天，通常常見的前驅症狀包含，發燒、畏寒/寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大、極度倦怠。
緊接前驅症狀後，就會出現「皮疹」，通常發燒1至3天後出現皮膚病灶，常見從臉部蔓延致身體其他部位，四肢比軀幹更常見皮膚病灶，接續要經歷「班疹、丘疹、水泡、膿包」，最後才到結痂脫落，症狀可能會維持14至21天。
陳婉青指出，傳播模式為「接觸傳染」，可能是直接接觸到感染猴痘的動物、直接接觸病患呼吸道分泌物/損傷的皮膚或黏膜、被污染的物品、長時間面對面飛沫傳播。
疫苗方面，陳婉青說，目前國際間仍不建議大規模接種猴痘疫苗，建議高暴露風險職業或高感染風險之密切接觸者可接種疫苗，像是醫療人員、實驗室人員或密切接觸者。
大多數病患的不需特殊治療，必要時可提供液治療與維持營養等支持性療法，以減輕症狀和併發症，而目前有數種藥物可用於治療，但僅建議嚴重病患或免疫低下者使用。
至於預防部分，陳婉青表示，前往猴痘盛行國家，要避免接觸嚙齒類、靈長類動物，食物要徹底煮熟，防護裝備要穿戴好，有任何相關症狀與醫師討論，並告知旅遊史。
PLG／辛特力砍43分！富邦4:1奪冠 完成聯盟史上首次衛冕
P.League+總冠軍賽第5戰，新竹街口攻城獅在主場迎戰富邦勇士，此役獅紫軍一路拚戰到末節，不過富邦在辛特力拿到總冠軍賽單場最高的43分，另外還有13籃板4助攻的強勢表現帶領下，以108:104贏球，系列賽4:1奪冠，完成衛冕。
事實上本系列賽攻城獅不斷變換洋將陣容，但一直沒能固定下來，原本被在季賽被倚重的法獅，陷入了低潮，場均19.2分8.8籃板2.4助攻，比例行賽略有下滑；另外他兩分命中率35%，三分球31%，7戰共發生25次失誤，效率也不理想。但是球隊背水一戰還是選擇相信他，讓其先發。
開賽攻城獅有不錯的開局，朱雲豪和林明毅的兩顆三分，打出一波14:3的開局，老將陳堅恩也不希望在這一戰就結束生涯，首節命中2顆三分球，帶領球隊以31:23領先。
次節林志傑和簡偉儒連續命中三分後，富邦很快追到只剩1分差，之後瓊斯拋投得手，單節富邦命中6顆三分球，反彈砍下37分，反觀攻城獅外線急凍、7投0中，半場打完反而以50:60落後到10分。
易籃再戰後，法獅依舊找不到狀態，實質上等同單洋將的攻城獅打得非常掙扎，三節打完15投全中、砍下了兩隊最高的36分，然而球隊還是落後達10分。
末節，蕭順議跳投、高國豪上籃，讓分差回到個位數，富邦這段期間失誤太多，給了主場軍機會，陳堅恩的三分球讓獅隊追到剩3分。不過辛特力這時候跳出來，個人連得5分，穩住局勢。
喊出暫停之後，攻城獅又發生了2次失誤，富邦在這一段期間，靠著林書緯和曾文鼎的進球，重新拉開到12分領先。攻城獅沒有放棄比賽，高國豪兩記高難度三分，讓比賽還存在懸念，之後富邦沒進，高國豪快攻助攻給蕭順議得分，比賽只剩1分差。之後辛特力2罰1中，攻城獅最後的進攻機會，但可惜郭少傑沒能投進，辛特力兩罰全進，鎖定比賽。
電風扇挑選秘訣曝光！「這2字」內行狂讚：省電費又安靜
炎炎夏日，台灣一連幾日的高溫，讓民眾熱到簡直受不了，顧不得電費恐調漲的問題也要吹冷氣，因此像是冷氣、電風扇等電器的使用量以及汰換率也跟著升高，不過電風扇款式多，該怎麼挑選才對？就有網友好奇「DC電風扇到底厲害在哪」，貼文一出，也有內行人抖出3優勢，大讚「省電又安靜」。
該名網友在PTT以「DC電風扇到底是厲害在哪？」為題發文，表示他最近想買電風扇，就到賣場去看看，但他也發現同尺寸廠牌的電風扇，DC的大概都比AC貴一倍，也讓他好奇發問「DC到底好在哪？觸控螢幕？定時開關？遙控器？在賣場聽聲音感覺也沒差很多啊，有沒有DC好在哪的卦」？
貼文一出，內行人也抖出3大優勢，分別是「省電安靜」、「風量多段可調整」和「有遙控可定時」，「安靜很多吧，都開最大比蠻明顯區別」、「超靜音，淺眠救星」、「省電，尤其低速檔」、「風聲小，其實DC風扇較適合睡眠用」、「省電啊，一個月一度，又安靜」、「可以開超微風慢慢轉，交流馬達辦不到」、「省電安靜、風量多段、有搖控、可定時」、「傳統的最弱大概等於DC的四速，有時候就不想吹那麼強」、「搭配冷氣好用」、「有遙控器，比較安靜」。
但也有網友表示，「太安靜了，常常忘記關...回家看還開著」、「安靜過頭常常忘記關」、「沒開冷氣，一樣要開最大，一樣吵」、「風量好小...每次都要開最大」。（編輯：賴禹妡）