【試駕】這不是BMW iX，這是220i Active Tourer Luxury

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之所以提iX當然不是因為有相似的外型及同樣碩大的水箱護罩，2 Series Active Tourer可是有著屬於自我特色的風格，因邁入新世代車型所以2 Series Active Tourer也換上尺寸能讓多數人接受的全新八角形水箱護罩。另外搭配具有Glare-free光型變化LED頭燈與220i Luxury配備的Luxury Line套件，勾勒出具有層次及典雅的樣貌。而簡單的線條折線和平整化車門把手設計，則進一步營造時尚高貴氣息。
接下來車艙就是2 Series Active Tourer與iX的關連，可以看見2 Series Active Tourer採用BMW最新設計語彙導入和iX相同配備，由10.25吋數位儀錶搭配10.7吋中控觸控螢幕構成的曲面螢幕，不僅如此2 Series Active Tourer也配置iDrive 8.0介面系統，同時也取消iDrive控制旋鈕，帶來更直覺及全觸控操作體驗，但也由於儀表與中控皆為全新介面，因此在使用時需花時間重新適應。
身為新世代車型當然也具備無線Apple CarPlayAndroid Auto連接功能、無線充電與手機數位鑰匙，另外在使用原廠內鍵導航時亦配備AR擴增實境導航功能，提供更直覺的辨識效果。然而除了便利配備試駕的220i Active Tourer Luxury車型也完整搭載主動車距定速控制、主動車道維持輔助、盲點偵測系統、後方車流警示、車側防撞輔助等 Personal CoPilot智慧駕駛輔助系統。
220i Active Tourer Luxury除了導入品牌最新座艙設計，動力系統也改搭1.5升三缸渦輪引擎與48V輕油電系統，提供156hp最大馬力與24.5kgm扭力峰值，而在全油門時還能啟動eBoost額外提供19hp馬力，使其帶來8.1秒百公里加速與214km/h極速水準。
若不想全力衝刺也可透過中控螢幕來切換個人專屬或節能模式悠然行駛，在此模式下自當少了Sport模式積極，不過受惠於48V輕油電助益，除時速低於15km/h或在節能與個人專屬模式下速度介於25km/h～160km/h區間，鬆開油門會關閉引擎轉以慣性滑行外，起步加速仍有著相當輕快的反應，甚至一路加速至高速也都有游刃有餘一派輕鬆，如果想要即時獲得加速能量，也僅需深踩油門即能獲得相對應的力道。
操控部分2 Series Active Tourer雖搭載前驅平台，且也非性能玩樂設定取向車型，但在BMW調校下也不會是款無趣和左右搖擺的車，輕盈的轉向反應帶來靈活的身手，紮實適切的懸吊設定，於彎中也能給予一定穩定度，同時也兼顧日常用車所需舒適性，均衡的設定對於2 Series Active Tourer所設定的族群來說已屬相當出色且夠用。
新世代2 Series Active Tourer沒有超大水箱護罩，典雅的設計符合所設定族群所要的造型，而媲美iX的曲面螢幕與iDrive 8.0介面與Level 2半自動駕駛及豐富充裕的置物空間，有著無可取代的特點優勢。