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陳時中選北市？民進黨團：林佳龍也是強棒、應盡速決定

▲衛福部長陳時中（右）是否參選台北市長，受到各界關注。（圖／總統府提供）
▲衛福部長陳時中（右）是否參選台北市長，受到各界關注。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-28 10:33:06

民進黨台北市長提名人選尚未定案，有消息指出，衛福部長陳時中將代表出征，不過無任所大使林佳龍也持續勤走，並提出具體政見，同樣受到關注。立法院民進黨團今（28）日召開記者會對此回應，幹事長鄭運鵬表示，過去北市被認為是民進黨艱困選區，但此次有很多人願意參選，大家都樂觀其成，族果很多人都能贏，相信黨中央會提勝算最高的；書記長陳歐珀也說，希望陳時中盡速決定是否參選，而林佳龍不管參選2022台北市長或2024總統都會是強棒。

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▲林佳龍（圖／林佳龍辦公室提供）
▲林佳龍也被視為綠營力拚光復台北的強棒。（圖／林佳龍辦公室提供）
鄭運鵬表示，黨團不是提名單位，完全尊重中央黨部選對會的選擇。過去大家會認為首都對民進黨來說比較艱困，即使2014勝選也是跟無黨籍柯文哲合作，但現在有很多人參與，有很多前輩民調都很好，黨團也樂觀其成。

鄭運鵬也說，至於要提名哪位前輩，無論是政務官或是有選舉經驗的，相信勝選機會跟意願是選對會重要參考指標，很多人能夠贏的話，那就提勝算最高的。

陳歐珀則說，黨團同仁都非常重視這次雙北提名，也非常尊重黨中央對雙北市長選戰布局，以及徵召人選評估機制，更期待盡速提名，因為確實有很多基層候選人期待母雞很快產生。

陳歐珀說，不管是陳時中或林佳龍，他們都有使命感，絕對是台北市長強棒，尤其林佳龍過去擔任台中市長、交通部長等職位，現在也是無任所大使，不管他參選2022台北市長或2024總統大選都是強棒，也期待陳時中能盡速決定，如果有意願，那希望候選人趕快產生。

▲鄭運鵬表示，（圖／記者黃宣尹攝，2022.06.27）
▲鄭運鵬表示，過去大家會認為首都對民進黨來說比較艱困，但現在有很多人願意投入參與，黨團樂觀其成。（圖／記者黃宣尹攝）

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