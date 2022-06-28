陳時中選北市？民進黨團：林佳龍也是強棒、應盡速決定
民進黨台北市長提名人選尚未定案，有消息指出，衛福部長陳時中將代表出征，不過無任所大使林佳龍也持續勤走，並提出具體政見，同樣受到關注。立法院民進黨團今（28）日召開記者會對此回應，幹事長鄭運鵬表示，過去北市被認為是民進黨艱困選區，但此次有很多人願意參選，大家都樂觀其成，族果很多人都能贏，相信黨中央會提勝算最高的；書記長陳歐珀也說，希望陳時中盡速決定是否參選，而林佳龍不管參選2022台北市長或2024總統都會是強棒。
鄭運鵬表示，黨團不是提名單位，完全尊重中央黨部選對會的選擇。過去大家會認為首都對民進黨來說比較艱困，即使2014勝選也是跟無黨籍柯文哲合作，但現在有很多人參與，有很多前輩民調都很好，黨團也樂觀其成。
鄭運鵬也說，至於要提名哪位前輩，無論是政務官或是有選舉經驗的，相信勝選機會跟意願是選對會重要參考指標，很多人能夠贏的話，那就提勝算最高的。
陳歐珀則說，黨團同仁都非常重視這次雙北提名，也非常尊重黨中央對雙北市長選戰布局，以及徵召人選評估機制，更期待盡速提名，因為確實有很多基層候選人期待母雞很快產生。
陳歐珀說，不管是陳時中或林佳龍，他們都有使命感，絕對是台北市長強棒，尤其林佳龍過去擔任台中市長、交通部長等職位，現在也是無任所大使，不管他參選2022台北市長或2024總統大選都是強棒，也期待陳時中能盡速決定，如果有意願，那希望候選人趕快產生。