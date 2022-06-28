電費調漲　國民黨轟民進黨當年反漲電價都是騙？

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國民黨表示，馬政府當年推動油電價格合理化時，民進黨群起痛批，各種質疑的說法如今都可以套用在蔡英文政府身上，尤其當時蔡英文說「這個政府感受人民的痛苦，跟人民的感覺真的差很遠」；蘇貞昌也說「我們嚴肅建議馬政府該換內閣了」；民進黨立法院黨團更連番批評「漲價內閣」、「政府吃人夠夠」等，但如今國內物價飆升、疫情衝擊產業生存等問題更為嚴重，蔡政府仍執意調漲電價，難道民進黨當年所說「民不聊生」、「人民艱苦」、「全民超痛」等都只是騙選票的話術？拿到政權後就不顧人民的苦、人民的痛嗎？
國民黨強調，電價合理化是政府該有的作為，但蔡政府此時調漲卻是讓人民、企業「雪上加霜」的不恰當時機。今年5月國內消費者物價年增率3.39%，是自2012年8月以來的最高水準，連三個月超過3%，連十個月超過通膨警戒線2%，通膨壓力居高不下；換言之，當前物價漲幅是近十年來新高，更是蔡政府執政以來物價最嚴峻的時刻，選在此刻調漲電價勢必牽動國內物價上揚更為劇烈，小老百姓的荷包不僅縮水，根本是見底；企業、產業的生計受疫情衝擊尚未復甦，還要承受高電價的成本壓力。此時調漲電價對百姓、企業而言，完全是「傷口上灑鹽」，蔡政府的決策毫無「苦民所苦」之心，棄人民於水深火熱而不顧。
國民黨認為，全球燃料成本雖然增加，但台灣發電成本壓力大的根本癥結仍在於蔡英文政府錯誤的能源政策，經濟部長王美花日前證實，二○二五非核家園的能源配比，百分之廿再生能源確定跳票，導致我國發電必須高度依賴國際燃料，也讓發電成本隨之不斷增加。蔡政府宣示發展再生能源，卻未能達到發電能源的預定配比，是造成我國發電成本不斷增加的重要因素，蔡英文政府應該為其錯誤的能源政策公開道歉。
「國內電價應該凍漲、燃料採購應該檢討、能源政策應該修正」，國民黨強調，民進黨政府不應該將錯誤能源政策的代價轉嫁由人民、產業來承擔。國民黨呼籲蔡政府懸崖勒馬，應先清楚說明：1.抑制物價飆漲的配套措施為何？2.改善發電燃料成本的採購策略為何？3.錯誤能源轉型政策的修正方案為何？此三項問題未提出具體可行的解決政策之前，蔡政府就倉促大幅調漲電價，導致人民必須承受民進黨錯誤政策的苦果，蔡政府應該向國人嚴正道歉。