調研：景氣不確定性升高　下修今年經濟成長率預估至3.4%

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另外，高通膨與央行加速收緊政策之擔憂，令金融市場劇烈震盪，主要地區金融情勢指數持續陷入緊縮。團隊研判，由於通膨壓力偏高且主要央行加速收緊政策，下半年全球景氣趨勢向下，預期台灣央行將維持半碼升息步調；第三季台灣金融情勢指數預期將持續在「趨向緊縮」之區間內波動。
團隊指出，今年第一季以來，受累於國內疫情升溫、中國防疫封控影響供應鏈、俄烏戰爭陷入僵局，以及美歐央行力抗通膨影響經濟成長動能，本團隊下修2022年台灣經濟成長率預測值至3.4% （原為3.7%），研判全年成長率有80%的機率落在2.8到4.2%之間 （原為2.8到4.8%）。
團隊評估，下半年廠商因景氣風險升高而遞延投資，民間投資稍轉弱，然消費因基期偏低而仍有支撐，內需動能仍有柴火，台灣景氣預期應能維持一定成長。
再來，儘管高通膨與Fed等主要央行加速升息，可能為全球經濟前景帶來負面衝擊，惟展望第三季，隨疫苗施打持續普及與本土疫情逐漸降溫，民間消費動能有望轉強。團隊評估，2022年7-9月台灣經濟氣候將回升至象徵景氣穩定的「朗」，以及象徵景氣擴張的「晴」之間，出現機率將在40%以上。
而受累於高通膨壓力，且擔憂主要央行將加速收緊貨幣政策，金融市場劇烈震盪，美、歐、中國及新興亞洲金融情勢指數持續陷入緊縮。台灣央行於3月升息1碼後，6月轉為升息半碼並搭配存準率調整，主要因服務業受疫情衝擊且利率已處於較高水準。團隊研判，由於通膨壓力偏高且主要央行加速緊縮，下半年全球景氣趨勢向下，預期央行將維持此一升息步調，加速升息可能性較低。
今年第二季，受到央行升息，以及股匯市劇烈震盪影響，台灣金融情勢指數維持在「趨向緊縮」之區間。展望第三季，團隊評估，鑑於戰爭、疫情與央行貨幣政策收緊之不確定性仍存，金融市場不易擺脫低檔震盪局面，台灣金融情勢指數將持續在「趨向緊縮」之區間內波動。
至於影響2022年經濟成長與金融情勢的主要因素包括：(1) COVID-19變種病毒風險、中國本土疫情再起使官方再度大規模封城、疫苗與口服藥物更加普及；(2)美中貿易戰引發全球供應鏈調整，加上俄烏衝突及供應鏈瓶頸增添通膨隱憂，加深經濟前景不確定性；(3)主要國家央行為因應高通膨風險，加速收緊貨幣政策；(4)國際地緣政治風險、俄烏戰事與美中爭端的不確定性；(5)新變種病毒擴散延遲疫情緩和時點，持續影響服務業復甦；(6) 5G、HPC、車用電子等新興科技應用有利半導體需求，緩和筆電等終端需求轉弱。