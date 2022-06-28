名家論壇》陳冲／電價是否看不見的手

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台灣電價偏低，全世界倒數，從學理看，欽定價格，如低於市場均衡價格，就是一種變相補貼，問題是誰補貼了誰?以本周的補貼論，已不絕於途，例如內政部300億的房租補貼、農委會的石斑魚補貼等，基本上補貼都來自全民，簡言之，係使用民脂民膏，降低市場的價格。電價在過去四年，凍漲八次，不僅未能節約能源，而且還扭曲資源分配，甚至累積了一次調足的壓力；去年聯合國COP 26氣候變遷會議後，各界都了解不論由能源成本、節能減碳、乃至淨零永續，整體調漲，是以往低電價假象的必要代價，例如家庭用電700度以下，小幅調漲；700度以上，一律調漲反映成本，但可分段/分層調整，減少衝擊，才能使用者付費，也多少可以導正用電人的態度。
政府的難處，可能在面對二次戰後的最大通膨，去年九月起，全球都鬆口，承認通膨的威脅，唯獨台灣主計處及央行仍矢口否認，媒體至少三次引述本人去年十月至今年一月有關通膨已來的呼籲，可惜當局堅定不予承認，2022/3/29本基金發表「看不見大象也要摸象」一文，要求政府不但要面對通膨，而且對CPI的指標項目，也應檢討調整，以反映人民感受、社會實情，當時主計處以去年CPI 1.97%低空閃過為說詞，今年前五月3.04%的CPI，比下有餘而自滿，問題是CPI冷冰冰的數據，真能反映實際上的通膨現象?查價又是否確實?
據說，工商界在電價審議會議上，還表達對供電不穩、缺電、跳電、降壓風險的顧慮，其中自然是對遽而廢核政策的疑慮，風電太陽能作為基載的不安，這些都應該與能源管理法(能源端)、氣候變遷法(排放端)，乃至高唱入雲的 Net zero 2050，合併考慮，看看能否真自圓其說?
電價審議問題，雖然自說自話又過一關，但再一次暴露不尊重市場功能的陳疴宿疾，電價應該是Invisible hand的結果，不幸的是，選舉才是Visible hand的目的。
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
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